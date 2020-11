FC Barcelona heeft zaterdag de eerste competitiezege in ruim een maand geboekt. De ploeg van coach Ronald Koeman was in Camp Nou mede dankzij twee doelpunten van invaller Lionel Messi met 5-2 te sterk voor Real Betis, dat na rust lange tijd met tien man speelde.

Messi begon op de bank bij Barcelona, omdat hij niet helemaal fris was. De Argentijn maakte in de vorige 36 competitieduels nog telkens de negentig minuten vol. Frenkie de Jong speelde wel de hele wedstrijd tegen Betis.

Zonder Messi kwamen de Catalanen na ruim twintig minuten op voorsprong door een doelpunt van Ousmane Dembélé. De Fransman kapte zijn directe tegenstander uit en krulde de bal schitterend in de linkerhoek.

Tien minuten later kreeg Antoine Griezmann, die even daarvoor de paal raakte, de uitgelezen kans om de marge te verdubbelen. De bal ging op de stip na een overtreding van Aïssa Mandi op Ansu Fati, waarna de strafschop van Griezmann werd gekeerd door Claudio Bravo.

Antonio Sanabria vond op slag van rust wel het doel en bracht Betis op gelijke hoogte. Na de onderbreking kwam Messi in het veld en binnen enkele minuten bezorgde Griezmann Barcelona weer de voorsprong. Hij tikte een voorzet van Jordi Alba simpel binnen.

Lionel Messi schoot gedecideerd raak vanaf de stip. (Foto: ANP)

Messi stelt drie punten met twee goals veilig

Na een uur spelen kreeg de thuisploeg opnieuw een strafschop, nadat Mandi met zijn arm de 3-1 voorkwam. De Fransman kreeg zijn tweede gele kaart, waarna Messi de bal vanaf 11 meter gedecideerd in het dak van het doel schoot.

De 33-jarige aanvaller was acht minuten voor tijd opnieuw trefzeker met een hard schot, nadat Loren even daarvoor de spanning nog had teruggebracht namens Betis. In de slotfase bepaalde Pedri met een intikker de eindstand.

Voor Barcelona betekende het de eerste overwinning in vijf competitieduels. De afgelopen weken werd verloren van Real Madrid (1-3) en Getafe (1-0) en gelijkgespeeld tegen Deportivo Alavés (1-1) en Sevilla (1-1).

Dankzij de overwinning klimt Barcelona met elf punten uit zeven wedstrijden naar de subtop. De achterstand op koploper Real Sociedad, dat een duel meer heeft gespeeld, bedraagt zes punten.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in La Liga