RB Leipzig heeft zaterdag geen fout gemaakt in de top van de Bundesliga. De topclub rekende thuis af met SC Freiburg (3-0) en kan later op de dag met een goed gevoel naar 'Der Klassiker' kijken, waarin concurrenten Borussia Dortmund en Bayern München elkaar treffen.

Het openingsdoelpunt werd in de eerste helft gemaakt door verdediger Ibrahima Konaté. Na rust beslisten aanvoerder Marcel Sabitzer (penalty) en linksback Angeliño (vrije trap) het duel. Justin Kluivert bleef de hele wedstrijd op de bank bij de thuisploeg.

Leipzig herstelde zich van de 1-0-nederlaag tegen Borussia Mönchengladbach van vorige week. 'Die Roten Bullen' hebben zestien punten uit zeven duels en gaan daarmee voor even aan kop in de Bundesliga.

Concurrenten Dortmund en Bayern hebben een punt minder en een beter doelsaldo, wat betekent dat in ieder geval een van die clubs Leipzig nog zal passeren. 'Der Klassiker' begint om 18.30 uur.

In de vier andere Bundesliga-wedstrijden die tegelijk met de wedstrijd in Leipzig werden gespeeld was er een hoofdrol voor Sheraldo Becker. De oud-speler van ADO Den Haag droeg met een doelpunt bij aan een 5-0-zege van Union Berlin op Arminia Bielefeld.

Jeremiah St. Juste beleefde een minder prettige middag. De verdediger van FSV Mainz zorgde er met een eigen doelpunt voor dat concurrent Schalke 04 het derde punt van het seizoen pakte: 2-2. Dat was ook de eindstand bij VfB Stuttgart-Eintracht Frankfurt, terwijl Hertha BSC met 0-3 van FC Augsburg won.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Bundesliga