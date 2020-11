Bayern München heeft zaterdag in de Bundesliga een flinke tik uitgedeeld aan concurrent Borussia Dortmund. De landskampioen won in een zeer vermakelijke editie van 'Der Klassiker' met 2-3 bij de rivaal.

Het tempo in het Signal Iduna Park lag vanaf minuut één hoog en nadat Robert Lewandowski een doelpunt afgekeurd zag worden (buitenspel) kwam Dortmund op 1-0. Marco Reus schoot raak in de korte hoek na een voorzet van Raphaël Guerreiro.

Drie minuten later maakte David Alaba alweer gelijk uit een ingestudeerde vrije trap, al werd het schot van de Oostenrijker nog van richting veranderd door Thomas Meunier. Vlak na rust hielp Erling Haaland met een slechte pass een enorme kans voor Dortmund op de 2-1 om zeep. Een minuut later viel het doelpunt wel aan de andere kant: Lewandowski kopte fraai raak na een afgemeten voorzet van Lucas Hernández.

Nadat Kingsley Coman voor Bayern de paal had geraakt, jaagde Dortmund op de gelijkmaker. De thuisploeg kreeg mogelijkheden via Reus, Haaland en Thorgan Hazard, maar scoorde niet. Aan de andere kant waren Serge Gnabry en Lewandowski dicht bij een doelpunt. Leroy Sané maakte tien minuten voor tijd wel de 1-3 door de bal in de verre hoek te krullen na een razendsnelle omschakeling.

Het duel leek beslist, maar Haaland dacht daar anders over. De Noor werd in de diepte gevonden, ging om doelman Manuel Neuer heen en schoof de bal binnen. Reus had in de slotfase nog een enorme kans op de 3-3, maar de aanvoerder schoot wild over. Lewandowski zag in de extra tijd opnieuw een treffer afgekeurd worden vanwege buitenspel.

Door de overwinning is Bayern weer de koploper in de Bundesliga met achttien punten uit zeven duels. Dortmund staat nu derde met vijftien punten uit eveneens zeven wedstrijden.

Bayern München is weer de koploper in de Bundesliga. (Foto: Pro Shots)

Leipzig profiteert van nederlaag Dortmund

RB Leipzig is door het resultaat bij Dortmund-Bayern de nieuwe nummer twee in de Bundesliga. De topclub rekende eerder op de dag af met SC Freiburg: 3-0.

Het openingsdoelpunt werd in de eerste helft gemaakt door verdediger Ibrahima Konaté. Na rust beslisten aanvoerder Marcel Sabitzer (penalty) en linksback Angeliño (vrije trap) het duel. Justin Kluivert bleef de hele wedstrijd op de bank bij de thuisploeg.

Leipzig herstelde zich van de 1-0-nederlaag tegen Borussia Mönchengladbach van vorige week. 'Die Roten Bullen' hebben nu zestien punten uit zeven duels.

In de vier andere Bundesliga-wedstrijden die tegelijk met de wedstrijd in Leipzig werden gespeeld was er een hoofdrol voor Sheraldo Becker. De oud-speler van ADO Den Haag droeg met een doelpunt bij aan een 5-0-zege van Union Berlin op Arminia Bielefeld.

Jeremiah St. Juste beleefde een minder prettige middag. De verdediger van FSV Mainz zorgde er met een eigen doelpunt voor dat concurrent Schalke 04 het derde punt van het seizoen pakte: 2-2. Dat was ook de eindstand bij VfB Stuttgart-Eintracht Frankfurt, terwijl Hertha BSC met 0-3 van FC Augsburg won.

RB Leipzig klimt een plaats op de ranglijst. (Foto: Pro Shots)

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Bundesliga