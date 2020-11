ADO Den Haag-FC Twente ·

86' GOAL ADO Den Haag! 2-2



Wat gebeurt er hier toch in Den Haag? ADO heeft ruim zeventig minuten niets te vertellen in eigen stadion en was op weg naar een kansloze nederlaag tegen het frivole FC Twente, maar door een wanhoopsoffensief in het slotkwartier staan de Hagenezen op gelijke hoogte. Samy Bourard werkt af.