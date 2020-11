VVV-Heracles ·

Aftrap! De bal rolt weer in Venlo voor de tweede helft van VVV-Heracles. Lukt het Heracles om met tien man de 0-1-voorsprong over de streep te trekken? Doelpuntenmaker Silvester van der Water is in de kleedkamer achtergebleven en wordt vervangen door Jeremy Cijntje.