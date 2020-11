Pröpper: 'Szöke benadeelt team met rode kaart'

Heracles-aanvoerder Robin Pröpper ziet de rode kaart voor Adrian Szöke vlak voor rust als breekpunt in de wedstrijd. "Het werd daardoor een verloren wedstrijd", zegt de verdediger bij FOX Sports over de elleboogstoot van de spits. "Of ik boos ben? Ik heb het niet gezien. Hij springt op en gebruikt zijn armen. Als je het zo ziet, is het niet nodig. Hij benadeelt het team. Het was een gekke wedstrijd. We speelden slecht en maakten het onszelf moeilijk met de rare dingen die we doen. Wat ik bedoel? We speelden ballen dwars door het midden, waardoor we VVV in het zadel hielpen."