De Graafschap is zaterdag tegen een pijnlijke nederlaag aangelopen in de Keuken Kampioen Divisie. De Doetinchemmers gingen mede door een blunder van doelman Rody de Boer met 2-5 onderuit tegen FC Volendam.

De Graafschap kwam in de eerste helft tot twee keer toe op voorsprong via doelpunten van Daryl van Mieghem en Elmo Lieftink. Derry John Murkin en Boy Deul zorgden voor de gelijkmakers van Volendam.

Vroeg in de tweede helft namen de bezoekers via een strafschop van Francesco Antonucci voor het eerst de leiding. Nick Doodeman vergrootte twintig minuten voor tijd de marge na enorm geklungel van De Boer en bepaalde in blessuretijd ook de eindstand.

Volendam boekte op De Vijverberg de vijfde overwinning op rij. De Noord-Hollanders wonnen de afgelopen weken ook van Jong PSV (5-1), Jong AZ (2-6), FC Dordrecht (7-1) en FC Eindhoven (2-0).

Volendam is door de goede serie naar de vijfde plaats geklommen. De Graafschap staat derde en blijft vijf punten achterstand houden op koploper Almere City FC. De Flevolanders, die vrijdag Jong AZ met 2-0 versloegen, hebben wel een duel meer gespeeld.

Later op de dag staat er nog een wedstrijd op het programma in de Keuken Kampioen Divisie. Om 16.30 uur neemt nummer twee SC Cambuur het thuis op tegen Jong Ajax.

Voor de gebruikers van de app: tik op de tweet om de blunder van De Graafschap-doelman Rody de Boer te bekijken.

