Hakim Ziyech heeft Chelsea zaterdag met twee fraaie assists aan een 4-1-overwinning op Sheffield United geholpen in de Premier League. Op Goodison Park beleefde Ole Gunnar Solskjaer als manager van Manchester United een opsteker met een 1-3-zege op bezoek bij Everton.

Chelsea kwam na negen minuten nog wel op achterstand tegen Sheffield United door een doelpunt van David McGoldrick. De Ier rondde een fraaie aanval van de bezoekers af met een intikker achter zijn standbeen langs.

Een kwartier later bracht Tammy Abraham de stand in evenwicht. Een lange pass van Ziyech werd teruggelegd door Mateo Kovacic, waarna Abraham het net vond met een schot in de linkerhoek.

Ziyech was tien minuten later ook betrokken bij de 2-1. Dankzij een schitterende pass van de oud-Ajacied kon Ben Chilwell de bal van dichtbij simpel binnenwerken. Tussen de twee goals van Chelsea door raakte Timo Werner uit een vrije trap de lat.

Een klein kwartier voor tijd leverde Ziyech tevens de assist op de 3-1. De Marokkaan legde de bal uit een schitterende vrije trap vanaf de rechterkant van het veld klaar voor Thiago Silva, die simpel raak kopte. Even later bracht Ziyech Werner uitstekend in stelling, maar de Duitser schoot net naast. Een minuut later kwam Werner wel tot scoren.

Dankzij de overwinning klimt Chelsea met vijftien punten uit acht wedstrijden naar de derde plek. De achterstand op koplopers Southampton en Liverpool is één punt. 'The Reds' gaan zondag nog wel op bezoek bij Manchester City.

Bruno Fernandes kwam tweemaal tot scoren namens Manchester United. (Foto: ANP)

Manchester United draait achterstand om bij Everton

Eerder op de dag leek Manchester United ook tegen Everton een domper te moeten incasseren. De thuisploeg kwam al in de negentiende minuut op voorsprong door een doelpunt van Bernard, die de bal vanaf zo'n 20 meter over de grond binnen schoot.

United rechtte echter de rug en stond nog voor rust op een 1-2-voorsprong door twee treffers van Bruno Fernandes. De uitblinker scoorde eerst in de 25e minuut met een kopbal en zeven minuten later omdat zijn voorzet door niemand werd aangeraakt.

In de tweede helft hield United relatief eenvoudig stand en liep het diep in blessuretijd nog uit naar 1-3. Zomeraankoop Edinson Cavani maakte op aangeven van Fernandes eindelijk zijn eerste goal voor zijn nieuwe club. Donny van de Beek bleef de hele wedstrijd op de bank zitten bij 'The Red Devils'.

United staat ondanks de zege op Everton nog altijd slechts dertiende in de Premier League. De achterstand op Liverpool en Southampton bedraagt zes punten. Southampton heeft wel een wedstrijd meer gespeeld.

Everton kende een geweldige competitiestart met vier zeges op rij, maar leed tegen United alweer de derde opeenvolgende nederlaag. De 'Toffees' zijn daardoor afgezakt naar de vijfde plaats, op drie punten van Liverpool en Southampton.

Het Crystal Palace van Patrick van Aanholt en Jairo Riedewald was in eigen huis met 4-1 te sterk voor het Leeds United van Pascal Struijk. Scott Dann, Eberechi Eze, Helder Costa (eigen goal) en Jordan Ayew scoorden voor Palace en Patrick Bamford voor Leeds.

