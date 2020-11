Justin Bijlow debuteert alsnog in de selectie van het Nederlands elftal. De doelman van Feyenoord is zaterdag door bondscoach Frank de Boer opgeroepen als vervanger van de geblesseerd geraakte Jasper Cillessen.

Cillessen liep vrijdag tijdens de training van Valencia een kwetsuur op en moest voortijdig van het veld. Hij meldde zich een dag later bij De Boer af voor de komende interlands van Oranje. Het is niet duidelijk wat hem precies mankeert.

Voor Cillessen is het moment van de blessure extra zuur, omdat hij volgens verschillende Spaanse media zondag zijn rentree in de basis van Valencia zou maken in de thuiswedstrijd tegen Real Madrid.

Cillessen raakte vorig seizoen zijn plek onder de lat kwijt aan Jaume Domenech en deed deze jaargang nog geen minuut mee bij Valencia. Hij bleef desondanks wel de eerste keeper van Nederland.

De 25-koppige selectie van Oranje Keepers: Justin Bijlow (Feyenoord), Marco Bizot (AZ) en Tim Krul (Norwich City).

Verdedigers: Patrick van Aanholt (Crystal Palace), Nathan Aké (Manchester City), Daley Blind (Ajax), Hans Hateboer (Atalanta), Joël Veltman (Brighton & Hove Albion), Stefan de Vrij (Internazionale) en Owen Wijndal (AZ).

Middenvelders: Donny van de Beek (Manchester United), Frenkie de Jong (Barcelona), Davy Klaassen (Ajax), Teun Koopmeiners (AZ), Tonny Vilhena (Krasnodar), Georginio Wijnaldum (Liverpool).

Aanvallers: Steven Berghuis (Feyenoord), Steven Bergwijn (Tottenham Hotspur), Memphis Depay (Olympique Lyon), Ryan Babel (Galatasaray), Mohamed Ihattaren (PSV), Luuk de Jong (Sevilla), Donyell Malen (PSV), Quincy Promes (Ajax) en Calvin Stengs (AZ).

Bijlow moet concurreren met Krul en Bizot

De Boer moet nu voor de oefenwedstrijd tegen Spanje en de Nations League-duels met Bosnië en Herzegovina en Polen kiezen tussen Tim Krul, Marco Bizot en dus Bijlow. Krul speelde vorige maand nog in de oefenwedstrijd tegen Mexico.

Bijlow behoorde niet eerder tot de selectie van Nederland. De 22-jarige Rotterdammer, die aan een sterk seizoen bezig is bij Feyenoord, kwam al wel tot elf interlands voor Jong Oranje, waarmee hij zich kwalificeerde voor het EK van volgend jaar.

Nederland neemt het woensdag in Amsterdam op tegen Spanje en vervolgens tegen Bosnië (zondag in Amsterdam) en Polen (18 november in Polen). Oranje heeft nog uitzicht op de eerste plaats in de groep en daarmee een plek in de finaleronde van de Nations League.

