Ronald Koeman weigert in te gaan op de provocaties van aanvaller Joaquín. Zij treffen elkaar zaterdag tijdens de wedstrijd tussen FC Barcelona en Real Betis en werkten in het verleden samen bij Valencia.

Joaquín bewaart slechte herinneringen aan het seizoen 2007/2008 onder trainer Koeman bij Valencia. De 39-jarige Spanjaard haalde eerder deze week in de aanloop naar het weerzien met de Nederlander, die met Valencia de Copa del Rey won maar al na een half jaar werd ontslagen, hard naar hem uit.

"We zullen elkaar niet begroeten. Ik heb altijd geprobeerd een goede relatie met Koeman te onderhouden, maar dat is me niet gelukt. Hij sprak namelijk niet met de spelers, maar hij stuurde altijd zijn assistent Bakero", zei Joaquín tegen de Spaanse radiozender Cadena SER.

"Ik zou graag half zo slim zijn als Koeman, want hij verdiende 7 miljoen euro in vijf maanden. Maar na zijn ontslag nam hij niet eens de moeite om afscheid te nemen van de spelers en leverde hij zelfs zijn auto van de club niet in. Het enige waar hij om gaf, waren de vijf of zeven flessen wijn bij het avondeten."

'Ik ga me hier niet over uitlaten'

Koeman, die bezig is aan zijn eerste maanden als trainer van FC Barcelona en een slechte competitiestart beleeft, wilde vrijdag op zijn persconferentie geen aandacht besteden aan de woorden van Joaquín.

"Ik snap dat het een interessant onderwerp is voor jullie, maar ik ga me hier niet over uitlaten. Als hij hier over wil praten, is dat zijn probleem. Ik focus me op de wedstrijd en ga niet in op persoonlijke zaken of dingen uit het verleden", vertelde hij de aanwezige media.

FC Barcelona is al vier wedstrijden zonder zege in La Liga en staat slechts twaalfde op de ranglijst. De Catalanen hebben negen punten achterstand op de verrassende koploper Real Sociedad, die wel twee duels meer heeft gespeeld. Betis is de nummer zeven.

