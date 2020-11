Borussia Dortmund en Bayern München maken zaterdag in een onderling duel uit wie zich voorlopig koploper in de Bundesliga mag noemen. Bayern-coach Hans-Dieter Flick verheugt zich op wederom een strijdvolle 'Klasiker'.

'BVB' en 'der Rekordmeister' trappen zaterdag om 18.30 uur af in het Signal Iduna Park in Dortmund. De twee Duitse grootmachten troffen elkaar dit seizoen al eens. Eind september won Bayern de Duitse supercup door Dortmund met 3-2 te verslaan.

Los van die wedstrijd en de strijd om de koppositie is Dortmund-Bayern altijd een beladen duel, weet ook Flick. De coach van Bayern benadrukte dat 'der Klasiker' een confrontatie op zich is.

"Dit is de Duitse 'Clásico', die wil je altijd winnen. We weten dat niet alleen in Duitsland mensen zullen kijken, maar over de hele wereld. Dat zorgt alleen maar voor extra motivatie", aldus Flick op zijn persconferentie in de aanloop naar de kraker in de Bundesliga.

"Dit zijn de wedstrijden waar je het voor doet, ik kijk er zeer naar uit. Ik denk dat het voor iedereen - spelers, staf, fans - de kers op de taart is."

Bayern München-coach Hans-Dieter Flick (rechts), met op de achtergrond zijn Borussia Dortmund-collega Lucien Favre. (Foto: Pro Shots)

'Kunnen hen alleen stoppen met ons beste spel'

Zowel koploper Bayern als Dortmund heeft na zes wedstrijden vijftien punten. Het doelsaldo van de club uit Beieren is iets beter, maar Flick vindt dat de huidige stand een goede weergave van de verhoudingen is.

"Dortmund is een exceptioneel team, met geweldige spelers", was de 55-jarige coach van Bayern lovend over de tegenstander van zaterdag.

"Ze hebben de beste verdediging in de Bundesliga en enorme kwaliteiten in de omschakeling. Daarin zijn ze razendsnel en kunnen wij ze alleen stoppen als we ons beste spel spelen."

