Thomas Lam bezorgde PEC Zwolle vrijdag met een fraaie en doeltreffende vrije trap tegen Fortuna Sittard een punt (2-2). De aanvoerder vond dat hij iets te bewijzen had, nadat hij vorige week tegen FC Twente (5-1-nederlaag) uitermate zwak speelde en nog voor rust werd gewisseld.

"Ik wilde me wel revancheren ten opzichte van de wedstrijd tegen FC Twente, ja", aldus Lam na afloop van het gelijkspel tegen Fortuna Sittard voor de camera van FOX Sports.

"Ik denk dat ik het een stuk beter heb gedaan, veel slechter kon ook niet. Vandaag zat ik er lekker in, al is het jammer dat we hier geen drie punten pakken."

Lam leidde vorige week tegen Twente met twee grove fouten de eerste twee tegentreffers is, waarna hij tien minuten voor rust werd gewisseld door trainer John Stegeman. Hoewel dat pijn deed bij de Fins international, kon hij er ook begrip voor opbrengen.

"Ik loop al een tijdje in de voetballerij mee en ben geen jonge jongen meer. Hij had het recht om mij te wisselen. Als je wat jonger bent, is het misschien beter om je er in de rust uit te halen. Maar ik ben mentaal sterk."

Thomas Lam neemt de vrije trap die zal leiden tot de 2-2 voor PEC Zwolle tegen Fortuna Sittard. (Foto: Pro Shots)

'Vorige week schlemiel, vandaag red ik een punt'

Tegen Fortuna werd Lam door Stegeman 'gewoon' weer in de basis gezet. Tien minuten na rust zette de verdediger met een prachtige vrije trap de 2-2-eindstand op het scorebord.

"Vorige week was ik de schlemiel met een hele slechte wedstrijd, vandaag red ik een punt. Het kan verkeren", bleef Lam nuchter onder zijn overgang van schlemiel naar held.

De PEC-aanvoerder zei nog steeds te balen van zijn slechte wedstrijd tegen Twente, al denkt hij die nu achter zich te kunnen laten. "Iedereen speelt wel een keer zo'n wedstrijd in zijn carrière, ik hoop dat ik die nu heb gehad."