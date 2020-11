Door een 2-0-overwinning op Newcastle United greep Southampton vrijdag in ieder geval tijdelijk de koppositie in de Premier League. Bij de 'Saints' wordt daarom hardop gedroomd van meer, al waakt manager Ralph Hasenhüttl voor te veel euforie.

In oktober 2019 liep Southampton tegen Leicester City nog tegen de grootste thuisnederlaag ooit in de Premier League aan (0-9). Ruim een jaar later zet de ploeg uit het zuiden van Engeland wederom een record neer, nu met de eerste koppositie in de Premier League ooit.

'The Saints' hebben na acht wedstrijden zestien punten verzameld en houden regerend landskampioen Liverpool op doelsaldo chter zich. 'The Reds' hebben nog een duel tegoed, maar dat mag de pret in Southampton niet drukken.

"Veel van onze fans zullen wel een foto hebben gemaakt van de stand nu het nog kan", glimlachte Hassenhüttl na de 2-0-zege op Newcastle. De coach waakt er echter voor dat zijn ploeg wordt meegesleept in de euforie.

"Voor ons als ploeg is het natuurlijk leuk, maar het moet onze honger niet stillen. We moeten ons realiseren dat alles mogelijk is met dit team."

Southampton-manager Ralph Hasenhüttl viert de zege op Newcastle United met zijn spelers. (Foto: Pro Shots)

'Beetje eng wat we aan het doen zijn'

De 53-jarige Oostenrijker zat na de recordnederlaag tegen Leicester op de schopstoel, maar behield het vertrouwen van de clubleiding en is blij dat dat nu terugbetaald wordt.

"We hebben hier veel in geïnvesteerd. Niet qua geld, maar wel qua tijd en moeite. Het is mooi om te zien dat onze filosofie succesvol kan zijn."

Hassenhüttl is uiteraard verbluft dat hij met zijn ploeg momenteel bovenaan staat, al verbaast het hem niet volledig. "Het is een beetje eng wat we momenteel aan het doen zijn. Aan de andere kant is het ook geen grote verrassing, als je de ontwikkeling van de ploeg ziet."

