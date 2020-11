Southampton gaat voor het eerst in de clubhistorie aan kop in de Premier League. 'The Saints' boekten vrijdag hun derde competitiezege op rij en komen op gelijke hoogte met Liverpool. In de Serie A liet Sassuolo de kans liggen om koploper te worden.

Southampton was thuis met 2-0 te sterk voor Newcastle United. Che Adams en Stuart Armstrong scoorden voor de ploeg van trainer Ralph Hasenhüttl.

Net als Liverpool heeft Southampton zestien punten. De regerend landskampioen speelde weliswaar een wedstrijd minder, maar staat vanwege een minder doelsaldo tweede. Liverpool gaat zondag in een topper op bezoek bij Manchester City.

Southampton voerde in september 1988 voor het laatst de ranglijst aan in de hoogste Engelse divisie. Dat was nog voor de invoering van de Premier League in 1992.

Joël Veltman had een basisplaats bij Brighton & Hove Albion, dat thuis met 0-0 gelijkspeelde tegen Burnley. Davy Pröpper bleef op de bank bij Brighton en Erik Pieters ontbrak door een blessure bij Burnley. Brighton won pas één wedstrijd dit jaar en staat vooralsnog zestiende in de Premier League.

Udinese hield op soms wonderbaarlijke wijze het doel schoon tegen Sassuolo. (Foto: Pro Shots)

Sassuolo verzuimt koploper Serie A te worden

In de Serie A slaagde Sassuolo er niet in om koploper te worden. Thuis tegen Udinese, waarbij Bram Nuytinck en Marvin Zeegelaar in de basis stonden, bleef het 0-0.

Daardoor staat Sassuolo één punt achter op koploper AC Milan, dat zondag thuis tegen Hellas Verona speelt.

Strootman valt in bij zege Marseille

In Frankrijk mocht Kevin Strootman een kwartier voor tijd invallen bij de 0-1-zege van Olympique Marseille tegen Strasbourg. De middenvelder werd eerder op de dag nog buiten de selectie van Oranje gehouden door bondscoach Frank de Boer wegens een gebrek aan speeltijd.

Marseille staat na negen duels op de vierde plek in de Ligue 1.

