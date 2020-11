Fortuna Sittard wacht nog altijd op de eerste zege van het seizoen in de Eredivisie. De Limburgers verspeelden vrijdag in eigen huis tot twee keer toe een voorsprong tegen PEC Zwolle en kwamen niet verder dan een 2-2-gelijkspel.

Fortuna nam de leiding door doelpunten van Emil Hansson (1-0) en George Cox (2-1), maar dat bleek niet voldoende voor de overwinning door tegentreffers van Jaroslaw Jach (1-1, eigen goal) en Thomas Lam (2-2).

Fortuna raakte al na ruim een half uur spelen Jorrit Smeets kwijt. De aanvoerder ging er zonder dat er een bal in de buurt was bij liggen en toen hij met ondersteuning van de verzorger het veld verliet had hij braakneigingen. Hij kon even later wel plaatsnemen op de tribune om het restant van de wedstrijd te bekijken.

Door de remise blijft Fortuna met drie punten uit acht duels de hekkensluiter op de ranglijst. PEC bezet voorlopig met zeven punten de elfde plaats, maar kan later dit weekend zakken naar de vijftiende plek en daarmee net boven de degradatiestreep belanden.

Fortuna beleeft geweldige start

Fortuna beleefde een geweldige start tegen PEC. Hansson zorgde al na zes minuten voor de 1-0. De vervanger van de geblesseerde Mats Seuntjens krulde de bal na een combinatie met Zian Flemming vanuit een moeilijke positie knap in de verre hoek.

PEC bracht in de 33e minuut de stand voor de eerste keer op gelijke hoogte. Jach kopte een scherpe voorzet van Immanuel Pherai met een grote boog achter zijn eigen doelman Yanick van Osch, die van trainer Kevin Hofland opnieuw de voorkeur kreeg boven Alexei Koselev.

Fortuna was in de eerste helft de bovenliggende partij en dat resulteerde in de blessuretijd voor de 2-1. Cox, die vorige week als linksback al twee keer scoorde tegen Ajax (5-2-nederlaag), schoot de bal na een scrimmage vanaf zo'n twintig meter binnen, al ging keeper Michael Zetterer niet vrijuit.

PEC toonde ook na rust veerkracht en maakte er in de 55e minuut 2-2 van. Lam, die vorige week blunderde en al snel werd gewisseld tegen FC Twente (5-1-nederlaag), schoot een vrije trap van ongeveer 25 meter prachtig raak. PEC was daarna nog dicht bij de 2-3, maar Mike van Duinen trof de paal.

