NAC Breda heeft vrijdagavond in de Keuken Kampioen Divisie de eerste punten in ruim een maand gepakt. De ploeg van coach Maurice Steijn won in Maastricht met 1-4 bij MVV. In Stadion De Vliet leidde debutant Fodé Fofana het geplaagde Jong PSV naar de winst op FC Den Bosch: 1-2.

NAC kwam halverwege de eerste helft nog wel op achterstand door Koen Kostons. Twee minuten later herstelde Sydney van Hooijdonk het evenwicht uit een penalty en kort voor rust bezorgde Huseyin Dogan de bezoekers de voorsprong.

Lex Immers vergrootte de marge direct na de onderbreking door een voorzet van Robin Schouten van dichtbij binnen te werken. In blessuretijd zorgde invaller DJ Buffonge voor het slotakkoord bij de eerste zege voor NAC sinds 2 oktober (4-0 tegen Jong Ajax).

De afgelopen weken verloor NAC van SC Cambuur (0-4), Almere City FC (2-0) en NEC (0-1). Tussendoor leden de Brabanders, die met veel coronabesmettingen binnen de selectie kampten, ook nog een pijnlijke nederlaag tegen Go Ahead Eagles (6-0) in de TOTO KNVB Beker.

Dankzij de overwinning in Maastricht klimt NAC met 21 punten uit 10 wedstrijden naar de vierde plaats. MVV is met negen punten uit elf duels onderin terug te vinden.

Jong PSV viert de openingstreffer van Fodé Fofana tegen FC Den Bosch. (Foto: Pro Shots)

Debutant Fofana leidt Jong PSV naar winst

Jong PSV won dankzij twee treffers van Fofana met 1-2 bij FC Den Bosch. De achttienjarige aanvaller opende in de negende minuut de score en was halverwege de tweede helft opnieuw trefzeker. Romano Postema bracht de spanning vervolgens nog terug namens de thuisploeg.

Fofana was een van de vele spelers bij Jong PSV die hun debuut in het betaald voetbal maakten. Door de vele coronabesmettingen bij de Eindhovenaren zaten er liefst negen spelers van PSV Onder18 bij de wedstrijdselectie.

Jong PSV stijgt door de zege naar een plek in de middenmoot. FC Den Bosch staat met acht punten voorlaatste.

Later op de avond staan er nog twee wedstrijden op het programma in de Keuken Kampioen Divisie. Koploper Almere City ontvangt om 21.00 uur Jong AZ en NEC speelt tegelijkertijd thuis tegen Helmond Sport.

