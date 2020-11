José Mourinho heeft vrijdag zijn zorgen geuit over de fitheid van Gareth Bale. De manager van Tottenham Hotspur vreest dat de aanvaller een blessure oploopt bij de Welshe nationale ploeg vanwege de dubbelrol van Albert Stuivenberg.

Stuivenberg is assistent-trainer bij Wales maar ook bij Arsenal, de grote rivaal van Tottenham. Doordat de Welshe bondscoach Ryan Giggs er in de komende interlandperiode niet bij is omdat hij is gearresteerd, zal de Nederlander een van de eindverantwoordelijken zijn en dat zint Mourinho niet.

"Giggs is niet verantwoordelijk voor de komende wedstrijden en daar baal ik van, want voor de vorige interlandperiode belde hij mij op over Ben Davies. Bale was toen niet geselecteerd. We deelden onze mening, maar dat zal nu wel niet gebeuren", zei Mourinho op een persconferentie.

"Het feit dat een van de coaches een Arsenal-coach is, zorgt er eerlijk gezegd voor dat ik me niet op mijn gemak voel. Ik vind dat nationale ploegen trainers zouden moeten hebben die niet ook voor andere clubs werken", doelde de Portugees dus op Stuivenberg.

'Werk van de afgelopen tijd willen we niet vernietigen'

Bale keerde halverwege september op huurbasis terug bij Tottenham, nadat hij op een zijspoor was beland bij Real Madrid. De linkspoot maakt de laatste weken een goede indruk en scoorde vorige week weer voor het eerst in de competitiewedstrijd tegen Brighton & Hove Albion (2-1-zege).

"Het werk van de afgelopen tijd willen we niet vernietigen. Ik verwacht dat Bale gaat spelen in de Nations League-wedstrijden van Wales, maar als zij net zoveel om hem geven als wij, dan managen ze zijn herstelperiode goed. Ze moeten voorkomen dat hij te vermoeid raakt."

Wales oefent donderdag in Swansea tegen de Verenigde Staten en sluit daarna de groepsfase van de Nations League in Cardiff af tegen Ierland en Finland. De Welshen gaan na vier speelrondes aan kop in poule 4 van divisie B en als dat zo blijft, dan promoveren ze naar de sterkste divisie A.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Nations League