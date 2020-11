Frank Wormuth zit zaterdag weer op de bank bij Heracles Almelo dat op bezoek gaat bij VVV-Venlo. De Duitse trainer testte vrijdag negatief op het coronavirus. Bij Vitesse is Oussama Tannane hersteld van het virus.

Wormuth bracht ruim anderhalve week in thuisquarantaine door. De zestigjarige trainer had kort na zijn positieve test lichte klachten, maar voelt zich al enkele dagen weer goed.

Heracles miste de trainer bij de bekerwedstrijd tegen Telstar (3-0-zege) en het competitieduel met FC Utrecht (4-1-winst). Ook middenvelder Orestis Kiomourtzoglou testte vrijdag negatief, maar door een trainingsachterstand zit hij zaterdag nog niet bij de wedstrijdselectie.

Assistenten Peter Reekers en René Kolmschot vervingen Wormuth tijdens zijn absentie. De hoofdtrainer onderhield thuis nauw contact met iedereen binnen de club.

"We leven in een moderne tijd. Alles is digitaal, je kunt met de hele wereld praten. Ik heb niets hoeven missen", zegt de trainer tegen Tubantia. "Maar ik kan nu wel begrijpen hoe het is voor de fans om de wedstrijden in het stadion te moeten missen."

Oussama Tannane. (Foto: Pro Shots)

Tannane coronavrij bij Vitesse

Ook medekoploper Vitesse kreeg vrijdag goed nieuws. Spelmaker Oussama Tannane testte negatief op het coronavirus. Hij miste door het virus twee wedstrijden, al was Tannane ook geschorst voor één duel na een rode kaart.

Zonder Tannane won Vitesse van PSV (2-1) en bij Willem II (1-3). De Marokkaan heeft de training hervat en maakt deel uit van de selectie voor de thuiswedstrijd van zondag tegen FC Emmen.

"We moeten niet denken dat we het wel even doen", zegt coach Thomas Letsch. "Dan lukt het namelijk niet. We moeten FC Emmen respecteren, ook al hebben ze tot nu toe weinig punten behaald."

