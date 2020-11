Ronald Koeman heeft het vrijdag weer eens opgenomen voor Lionel Messi. De sterspeler van FC Barcelona kreeg woensdag veel kritiek te verduren omdat hij bijna niet meeverdedigde in de Champions League-wedstrijd tegen Dynamo Kiev (2-1-zege).

Messi baarde tijdens dat duel opzien door vlak voor tijd een verdediger van Kiev vlak voor zijn neus zomaar over de middenlijn te laten dribbelen en zelf op zijn dooie gemak rond te wandelen. De beelden werden uitvoerig besproken in de media.

"Je kunt iedere speler op een bepaald moment wel lopend vastleggen. De houding van Messi is heel erg goed. Als jullie voor onrust willen zorgen, is dat jullie ding. Ik doe er niet aan mee", reageerde Koeman op een persconferentie.

Messi, die afgelopen zomer aanvankelijk nog wilde vertrekken, is niet aan zijn beste seizoen bezig bij FC Barcelona. Hij scoorde vier keer in de eerste negen officiële wedstrijden en deed dat telkens uit een strafschop.

"Zoals iedereen heeft ook hij weleens lastige momenten, waarbij de bal er even niet in gaat, maar hij is nog steeds een bepalende speler. Hij is ontzettend belangrijk in ons aanvalsspel", aldus Koeman.

Voor de app-gebruikers: tik op de tweet voor een video van de apatische Messi.

'Moeten niet geobsedeerd raken door kritiek'

FC Barcelona snakt naar een overwinning in La Liga. De Catalanen wonnen tot dusver alles in de groepsfase van de Champions League, maar zijn in de competitie al vier wedstrijden zonder zege en daardoor afgezakt naar de twaalfde plaats.

"Ploegen als Barcelona moeten altijd in de buurt van de koppositie staan en er is altijd kritiek. Ik kan omgaan met de kritiek, maar we moeten er niet door geobsedeerd raken", vertelde Koeman.

"Het is een lang seizoen en we moeten het wedstrijd per wedstrijd nemen. We hebben drie punten nodig en een beetje rust. Maar zelfs als we winnen, zal het niet meteen kalm worden. Er is altijd wat gaande bij deze club."

FC Barcelona neemt het zaterdag in eigen huis op tegen nummer zeven Real Betis. 'Barça' heeft negen punten achterstand op de verrassende koploper Real Sociedad, dat wel twee wedstrijden meer heeft gespeeld.

