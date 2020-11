Ryan Thomas heeft een spierblessure overgehouden aan de wedstrijd tussen PAOK en PSV (4-1) van donderdag. De Nieuw-Zeelander voegt zich bij de lange lijst afwezigen van de Eindhovense club voor het duel met Willem II van zondag.

Thomas, die in Griekenland als rechtsback speelde, moest na een uur spelen worden gewisseld. De blessure is niet ernstig, maar de Brabantse derby van zondag komt voor hem te vroeg, vertelde trainer Roger Schmidt vrijdag.

Het is nog onduidelijk welke spelers PSV nog meer mist tegen Willem II. Pas op zaterdag of zondag zal de uitslag van de nieuwe coronatestronde bekend worden.

Donderdag tegen PAOK miste PSV Denzel Dumfries, Nick Viergever, Timo Baumgartl, Jorrit Hendrix, Cody Gakpo, Joël Piroe en Maxime Delange vanwege coronabesmettingen. Ook als enkelen van hen negatief zouden testen, dan hebben zij niet kunnen trainen voor de wedstrijd tegen Willem II.

Schmidt benadrukte vrijdag opnieuw dat zijn ploeg zich in een lastige situatie bevindt. "We hebben een jong team en missen veel spelers. De spelers die er nog wel zijn, hebben heel veel wedstrijden op een rij moeten spelen", zei de Duitse trainer. "Natuurlijk heeft dat impact, niet alleen fysiek maar ook mentaal."

PSV-trainer Roger Schmidt. (Foto: Pro Shots)

PSV overwoog niet om internationals thuis te houden

Na de thuiswedstrijd tegen Willem II breekt een interlandperiode aan, zodat de spelers van PSV die besmet zij (geweest) met het coronavirus weer wat tijd krijgen om te herstellen. PSV heeft niet overwogen om zijn spelers thuis te houden voor de komende interlandperiode, zoals de Duitse club Werder Bremen wel doet.

"De regels zijn duidelijk, het voetbal gaat door en wij staan onze spelers af", zei Schmidt. Bij Werder is de situatie anders, omdat de internationals bij terugkomst in quarantaine zouden moeten.

"Natuurlijk maak ik me zorgen dat er nog meer mensen besmet raken", zei Schmidt. "Maar dat lijkt me logisch gezien de situatie in de wereld. Iedereen maakt zich zorgen."

PSV-Willem II begint zondag om 20.00 uur.

