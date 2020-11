Ajax werkt met een nagenoeg fitte selectie toe naar de traditioneel lastige uitwedstrijd tegen FC Utrecht van zondag. De Amsterdammers wachten nog wel op de uitslagen van coronatests.

Midweeks zorgden corona-uitslagen nog voor problemen, toen onder anderen Andre Onana, Davy Klaassen, Ryan Gravenberch en Dusan Tadic aanvankelijk niet mochten afreizen naar Denemarken voor het Champions League-duel met FC Midtjylland. Het ging daarbij wel om tests namens de UEFA, die iets anders werken dan de tests in Nederland.

"We zijn vanochtend opnieuw getest en zullen op de uitslagen moeten wachten. De enige die niet beschikbaar is voor zondag, is Mohammed Kudus, die nog geblesseerd is", zei trainer Erik ten Hag vrijdag op zijn persconferentie.

De coach van Ajax merkt dat zijn spelers nog geen last hebben van het drukke programma. "Het elftal is nog fris. We hebben vanochtend uitstekend getraind en iedereen maakt een gretige indruk."

Ten Hag niet bezig met perikelen in Utrecht

Bij tegenstander FC Utrecht is het onrustig door het onverwachte vertrek van John van den Brom. De trainer is op weg naar KRC Genk en wordt voorlopig vervangen door Jong FC Utrecht-trainer René Hake. Ten Hag houdt zich daar echter niet zo mee bezig.

"Het ligt zondag vooral aan onszelf; aan de houding waarmee we het veld op gaan", aldus Ten Hag. "Natuurlijk kijken we wel naar waar we de tegenstander pijn kunnen doen en Van den Brom is op sommige vlakken een iets andere trainer dan Hake."

De wedstrijd tussen FC Utrecht en Ajax in een leeg stadion Galgenwaard begint zondag om 12.15 uur.

