De spelers van FC Utrecht zijn erg verrast door het naderende vertrek van trainer John van den Brom naar KRC Genk. De groep vernam het nieuws donderdag in de media en stond vrijdag al zonder de coach op het veld.

"Het is een week die een verrassende wending kreeg. We schrokken ervan en hadden het niet zien aankomen. We hoorden het donderdagochtend voor het eerst", zegt aanvoerder Willem Janssen tegen FOX Sports.

"Ik volg altijd het voetbalnieuws en in eerste instantie had ik nog het idee dat het een gerucht was. Ik dacht: het zal allemaal wel. Een uur later scheen er een akkoord te zijn. Ik was wel verrast. Ik heb hem nog niet gesproken en de spelersgroep is verbaasd."

De 34-jarige Janssen zegt iets dergelijks nog niet te hebben meegemaakt in zijn lange voetbalcarrière. "Ik heb veel trainerswissels meegemaakt, maar deze zag ik niet aankomen. We hadden niet het idee dat er iets speelde. Het is een bliksemtransfer geworden."

Het vertrek van Van den Brom, dat op korte termijn zal worden bekendgemaakt, komt voor FC Utrecht op een slecht moment. De Domstedelingen staan zondag op eigen veld tegenover koploper Ajax.

Voorlopig nemen René Hake, die trainer is van Jong FC Utrecht, en assistent-coach Rick Kruys de taken van Van den Brom over. De wedstrijd tegen Ajax begint zondag om 12.15 uur.

Bekijk de stand en het programma in de Eredivisie