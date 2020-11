Joshua Zirkzee en Cody Gakpo zijn ondanks coronaperikelen gewoon opgeroepen door Jong Oranje-bondscoach Erwin van de Looi voor de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Jong Wit-Rusland en Jong Portugal.

Gakpo kwam half oktober voor het laatst in actie voor PSV, terwijl Zirkzee donderdag positief testte, nadat hij dinsdag nog op de bank zat tijdens de Champions League-wedstrijd van zijn club Bayern München tegen Red Bull Salzburg.

In overleg met de clubs heeft de KNVB toch besloten de 21-jarige Gakpo en de 19-jarige Zirkzee op te roepen, omdat Jong Oranje woensdag pas bijeen komt. De bond hoopt dat zij dan inmiddels negatief getest hebben.

De selectie van Jong Oranje telt verder aansprekende namen als Justin Kluivert en Myron Boadu, die allebei al voor het 'grote' Oranje speelden, en geen debutanten. Feyenoord-doelman Justin Bijlow hoopte op een plek in de selectie van bondscoach Frank de Boer, maar die gaf de voorkeur aan Jasper Cillessen, Tim Krul en Marco Bizot. Boadu en Javairô Dilrosun zijn eveneens afvallers uit de voorselectie van Oranje.

De 23-koppige selectie van Jong Oranje Keepers: Justin Bijlow (Feyenoord), Kjell Scherpen (Ajax) en Maarten Paes (FC Utrecht)

Verdedigers: Mitchel Bakker (Paris Saint-Germain), Sven Botman (LOSC Lille), Danilho Doekhi (Vitesse), Justin Hoogma (FC Utrecht), Tyrell Malacia (Feyenoord), Perr Schuurs (Ajax), Jordan Teze (PSV), Deyovaisio Zeefuik (Hertha BSC)

Middenvelders: Jurgen Ekkelenkamp (Ajax), Ryan Gravenberch (Ajax), Abdou Harroui (Sparta Rotterdam), Ludovit Reis (VFL Osnabrück) en Dani de Wit (AZ)

Aanvallers: Myron Boadu (AZ), Javairo Dilrosun (Hertha BSC), Cody Gakpo (PSV), Ferdi Kadioglu (Fenerbahce), Justin Kluivert (RB Leipzig), Kaj Sierhuis (Stade de Reims), Joshua Zirkzee (Bayern München)

Jong Oranje maakt indruk in groep 7

Er staat in de laatste twee kwalificatiewedstrijden van Jong Oranje tegen Jong Wit-Rusland (zondag 15 november in Almere) en Jong Portugal (woensdag 18 november in Portimao) weinig meer op het spel, omdat de ploeg van Van de Looi al zeker is van deelname aan het EK dat in maart en juni 2021 wordt afgewerkt in Hongarije en Slovenië.

Nederland maakte tot dusver indruk in groep 7 door alle acht de wedstrijden te winnen en het doelsaldo is veertig voor en drie tegen.

Het is voor het eerst sinds de halvefinaleplaats in 2013 in Israël, met spelers als Georginio Wijnaldum, Memphis Depay, Daley Blind en Stefan de Vrij, dat Jong Oranje zich gekwalificeerd heeft voor het EK.

Vorige maand won Jong Oranje met 5-0 van Jong Gibraltar. (Foto: ANP)