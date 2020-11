Frank de Boer heeft er moeite mee dat hij Kevin Strootman heeft moeten passeren bij het Nederlands elftal. De middenvelder van Olympique Marseille kreeg voor het eerst in jaren geen uitnodiging voor Oranje.

De dertigjarige Strootman maakte in februari 2011 zijn interlanddebuut. Sindsdien was hij er - mits fit - vrijwel altijd bij, al was hij zijn basisplaats al een tijdje kwijt.

"Ik heb de situatie al met hem besproken tijdens het vorige trainingskamp. Zijn situatie bij Marseille is niet echt rooskleurig. Hij heeft in tien wedstrijden in totaal misschien één helft gespeeld. Dat is niet goed voor het Nederlands elftal en ook niet voor hem", legt De Boer uit.

"Ik heb toen al gezegd: 'Als de situatie niet verandert, dan ga ik even voor andere mensen kiezen'. Op dit moment is die situatie niet veranderd. Ik heb hem twee dagen geleden gebeld en we hebben het besproken met elkaar."

Volgens De Boer betekent zijn keuze niet per se dat we Strootman nooit meer in Oranje zien. "Hij is belangrijk in de spelersgroep. Daar hecht ik ook veel waarde aan, maar voetbal is altijd leidend. Laten we hopen dat zijn situatie verbetert in de komende maanden. Dan komt hij vanzelf weer in de picture."

'Ontwikkeling Klaassen ziet er hartstikke goed uit'

In tegenstelling tot Strootman behoort Davy Klaassen wél tot de selectie van Oranje. De 27-jarige middenvelder maakt indruk sinds hij deze zomer terugkeerde bij Ajax en mag hopen op zijn eerste interland sinds oktober 2017.

"Hij had zich bij Werder Bremen al heel goed ontwikkeld, maar hoe hij zich op dit moment manifesteert, dat ziet er hartstikke goed uit", aldus De Boer. "Door zijn goede spel kwam hij heel nadrukkelijk in de picture."

Nederland oefent woensdag in de Johan Cruijff ArenA tegen Spanje (aftrap: 20.45 uur). Op zondag volgt in hetzelfde stadion de Nations League-wedstrijd tegen Bosnië en Herzegovina en drie dagen later wordt, eveneens in de Nations League, in en tegen Polen gespeeld.