Philipp Max is vrijdag door de Duitse bondscoach Joachim Löw geselecteerd voor de interlands tegen Tsjechië, Oekraïne en Spanje. De linksback van PSV is de tweede Eredivisie-speler ooit die is opgeroepen voor Duitsland.

De 27-jarige Max treedt in de voetsporen van Amin Younes, die in 2017 de primeur had namens Ajax. De aanvaller deed dat jaar zelfs mee aan de Confederations Cup en scoorde als Eredivisie-speler twee keer voor Duitsland.

Het kwam wel al vaker voor dat spelers eerst voor (West-)Duitsland speelden en daarna in de Eredivisie. Dat gold voor Paulo Rink (Vitesse), Heiko Westermann (Ajax), Arno Steffenhagen (Ajax), Helmut Rahn (SC Enschede) en Mario Götze (PSV).

Max dankt zijn oproep aan zijn goede start bij PSV, dat hem afgelopen zomer voor 8 miljoen euro overnam van FC Augsburg. De aanvallend ingesteld verdediger gaf al vier assists en scoorde één keer.

Amin Younes was de eerste en tot dusver enige Eredivisie-speler die voor Duitsland in actie kwam. (Foto: ANP)

Max speelde al in olympisch elftal

In 2016 speelde Max wel al interlands voor het olympisch elftal van Duitsland, dat op de Spelen in Rio de Janeiro zilver pakte, maar die tellen niet als officiële A-interlands. Nu is hij een van de 29 spelers in de definitieve selectie van Löw, met daarin gelouterde spelers als Bayern München-keeper Manuel Neuer en Real Madrid-middenvelder Toni Kroos. FC Augsburg-verdediger Felix Uduokhai is eveneens voor het eerst opgeroepen.

Voor 63-voudig international Götze leidt zijn transfer naar PSV nog niet tot een oproep. De 28-jarige middenvelder speelde zijn laatste interland in 2017.

De Duitse selectie komt maandag samen in Leipzig, waar woensdag de oefeninterland tegen Tsjechië gespeeld wordt. Zaterdag 14 oktober staat daar voor Duitsland ook de Nations League-wedstrijd tegen Oekraïne op het programma. De ploeg van Löw sluit de Nations League-groepsfase op dinsdag 17 november af met een uitwedstrijd tegen Spanje.