Bondscoach Frank de Boer heeft Davy Klaassen opgenomen in de 25-koppige definitieve selectie voor de oefeninterland tegen Spanje en de Nations League-wedstrijden tegen Bosnië en Herzegovina en Polen. Kevin Strootman is een van de afvallers uit de voorselectie.

De 27-jarige Klaassen speelde zijn laatste van in totaal zestien interlands in oktober 2017. Door een slecht jaar bij Everton verdween hij uit de selectie van Oranje, waarna hij als speler van Werder Bremen ook niet werd opgeroepen.

Dit najaar keerde hij terug bij Ajax, waar hij indruk maakte op De Boer, die hem nog kent van zijn tijd als trainer bij de Amsterdamse club. Kevin Strootman, die meestal geen basisplaats heeft bij Olympique Marseille, is voor het eerst in jaren gepasseerd voor Oranje. De Boer geeft op het middenveld niet alleen de voorkeur aan Klaassen, maar ook aan AZ-aanvoerder Teun Koopmeiners.

De andere afvallers uit de voorselectie zijn Justin Bijlow (Feyenoord), Javairô Dilrosun (Hertha BSC), Denzel Dumfries (PSV), Marten de Roon (Atalanta Bergamo), Pablo Rosario (PSV), Perr Schuurs (Ajax), Daley Sinkgraven (Bayer Leverkusen) en Wout Weghorst (VfL Wolfsburg). Bij Dumfries speelt mee dat hij vanwege het coronavirus ook niet in actie komt bij PSV en De Roon ontbreekt de laatste wedstrijd Atalanta.

De Boer kiest als keepers voor Jasper Cillessen, die geen basisplaats heeft bij Valencia, Tim Krul van Championships-club Norwich City en Marco Bizot van AZ. Bijlow wordt hoogstwaarschijnlijk wel geselecteerd voor Jong Oranje.

De 25-koppige selectie van Oranje Keepers: Marco Bizot (AZ), Daley Blind (Ajax), Jasper Cillessen (Valencia) en Tim Krul (Norwich City),

Verdedigers: Patrick van Aanholt (Crystal Palace), Nathan Aké (Manchester City), Daley Blind (Ajax), Hans Hateboer (Atalanta Bergamo), Joël Veltman (Brighton & Hove Albion), Stefan de Vrij (Internazionale) en Owen Wijndal (AZ).

Middenvelders: Donny van de Beek (Manchester United), Frenkie de Jong (Barcelona), Davy Klaassen (Ajax), Teun Koopmeiners (AZ), Tonny Vilhena (Krasnodar), Georginio Wijnaldum (Liverpool).

Aanvallers: Steven Berghuis (Feyenoord), Steven Bergwijn (Tottenham Hotspur), Memphis Depay (Olympique Lyon), Ryan Babel (Galatasaray), Mohamed Ihattaren (PSV), Luuk de Jong (Sevilla), Donyell Malen (PSV), Quincy Promes (Ajax) en Calvin Stengs (AZ).

Op 10 oktober 2017 speelde Davy Klaassen tegen Zweden zijn voorlopig laatste interland. (Foto: ANP)

Nations League van belang voor WK-kwalificatie

Oranje begint de laatste interlandperiode van 2020 op woensdag 11 november met de oefeninterland in de Johan Cruijff ArenA tegen Spanje, Vier dagen later is de lege ArenA ook het decor voor het Nations League-duel met Bosnië en Herzegovina, waarna de groepsfase op woensdag 18 november in Chorzow wordt afgesloten met een confrontatie met Polen.

Om, net als in 2019, de finaleronde van de Nations League te halen moet Oranje als eerste eindigen in groep 1 en daarin staat het nu met vijf punten derde. Nummer twee Italië heeft zes punten en koploper Polen zeven.

Bovendien is van belang bij de beste tien landen van de Nations League te eindigen omdat je dan groepshoofd bent bij de loting voor de WK-kwalificatie op 7 december. Alleen de groepswinnaars van de Europese kwalificatiereeks plaatsten zich rechtstreeks voor het WK 2022 in Qatar.