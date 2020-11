De KNVB heeft in de periode van april 2019 tot en met september 2020 93 meldingen over racisme of discriminatie ontvangen, zo bevestigt de bond vrijdag na berichtgeving in NRC.

Het aantal is niet te vergelijken met eerdere periodes, doordat de KNVB het aantal racistische en discriminerende incidenten niet bijhield.

Wel is duidelijk dat er meer meldingen binnenkwamen nadat Excelsior-speler Ahmad Mendes Moreira in november 2019 racistische werd bejegend door toeschouwers tijdens de Keuken Kampioen Divisie-wedstrijd tegen FC Den Bosch.

Voordat Mendes Moreira van het veld stapte en er veel maatschappelijke verontwaardiging ontstond, kwamen per voetbalweekend gemiddeld twee meldingen over racisme of discriminatie binnen. Daarna waren het er gemiddeld 3,5 per week.

"De toename van het aantal meldingen betekent dat steeds meer mensen de norm hanteren dat racisme in geen enkele vorm geaccepteerd mag worden", zegt een woordvoerder van de KNVB.

Ahmad Mendes Moreira stapt van het veld na racistisch te zijn bejegend door de aanhang van FC Den Bosch. (Foto: Pro Shots)

'Moeilijk om genoeg bewijs te verzamelen'

Het incident in Den Bosch was voor de KNVB en de Rijksoverheid aanleiding om het aanvalsplan tegen racisme en discriminatie in het voetbal 'Ons voetbal is van iedereen' te presenteren. Het plan omvat twintig punten, waarvan het grootste deel inmiddels is gerealiseerd. Op 17 november van dit jaar, precies een jaar na het incident met Mendes Moreira, geeft de KNVB een update.

Probleem is wel dat racisme en discriminatie niet altijd bestraft kunnen worden nadat de bond de reglementen en de mogelijke sancties aangescherpte. De scheidsrechter heeft het niet altijd waargenomen en als het andere team de beschuldigingen tegenspreekt, dan is er weinig bewijs en is het lastig om over te gaan tot een straf.

Bij de amateurs kunnen tegenwoordig HALT-gedragstrainingen aan daders worden opgelegd. Door één club, PVCV uit Vleuten, is het HALT-traject inmiddels geaccepteerd nadat een jeugdelftal een racistisch bericht plaatste op Instagram. De termijn voor een landelijk stadionverbod bij discriminerende uitingen is verdubbeld naar 120 maanden.