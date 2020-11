Het is een kwestie van tijd voor John van den Brom wordt gepresenteerd als nieuwe trainer van KRC Genk. De coach is in België om zijn overgang af te ronden, zo heeft zijn club FC Utrecht vrijdag bevestigd.

De 54-jarige Van den Brom en zijn assistent Dennis Haar ontbreken vrijdag op de training van de club uit de Domstad. De Belgische krant Het Laatste Nieuws kondigde de overgang donderdag al aan.

Een avontuur bij Genk betekent voor Van den Brom zijn tweede klus in België. De oud-speler van onder meer Vitesse en Ajax had tussen 2012 en 2014 Anderlecht onder zijn hoede, waarmee hij in 2013 kampioen werd.

Van den Brom begon zijn trainerscarrière bij AGOVV Apeldoorn en stond vervolgens aan het roer bij ADO Den Haag, Vitesse, Anderlecht en AZ. Vorig jaar zomer tekende hij tot medio 2022 bij Utrecht als opvolger van Dick Advocaat.

Onder leiding van de Amersfoorter werd de drievoudig bekerwinnaar vorig seizoen zesde in de Eredivisie, wat net niet genoeg was voor Europees voetbal. Ook werd de KNVB-bekerfinale bereikt, maar die werd vanwege de coronacrisis geschrapt. Dit seizoen staat het ambitieuze FC Utrecht na zes Eredivisie-wedstrijden achtste.

Bij viervoudig landskampioen Genk, dat in 2019 voor het laatst de titel pakte, is Van den Brom de zesde trainer binnen anderhalf jaar. Hij volgt de Deen Jess Thorup op, die onlangs naar FC Kopenhagen vertrok.