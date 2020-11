Arsenal-manager Mikel Arteta heeft de UEFA opgeroepen om de VAR ook in de Europa League in te voeren. De Spanjaard vindt het oneerlijk dat in de Champions League wél van de videoarbiter gebruik kan worden gemaakt.

Arsenal kwam donderdag thuis tegen Molde FK met 0-1 achter, waarna de gelijkmaker van Eddie Nketiah onterecht werd afgekeurd wegens buitenspel. 'The Gunners' wonnen uiteindelijk alsnog met 4-1.

"Het slaat nergens op dat we technologie hebben waarvan we allemaal vinden dat die werkt en die vervolgens niet overal gebruiken. Er moet naar gekeken worden en het moet veranderd worden als dat kan", zei Arteta na de wedstrijd in het Emirates Stadium.

Het afkeuren van het doelpunt van Arsenal had uiteindelijk geen grote gevolgen, maar Arteta benadrukt dat dergelijke foute beslissingen in de toekomst wél het verschil kunnen maken.

"Ik begrijp het gewoon niet", aldus de manager van Arsenal. "We klaagden bij de scheidsrechter, omdat we hoorden dat het absoluut geen buitenspel was. Zulke situaties kunnen een wedstrijd beslissen."

De overwinning op het Noorse Molde betekent dat Arsenal na drie speelrondes nog foutloos is in groep B, waartoe ook het Oostenrijkse Rapid Wien en het Ierse Dundalk FC behoren.

