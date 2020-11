Ridgeciano Haps hoopt dat zijn goede prestaties bij Feyenoord tot een oproep voor het Nederlands elftal leiden. De linksback maakt al weken een goede indruk, al ontbreekt hij in de voorselectie voor de komende interlands van Oranje.

De 27-jarige Haps scoorde donderdag tegen CSKA Moskou (3-1-winst) al voor de vierde keer op rij. Na afloop zei trainer Dick Advocaat dat de vleugelverdediger, die voor de gelegenheid als linksbuiten speelde, mee kan in Oranje.

"Of hij daar gelijk in heeft? Ik denk het wel, maar ik ben er eerlijk gezegd niet zo mee bezig. Ik moet zo goed mogelijk spelen bij Feyenoord en dan komt het vanzelf wel", zei Haps na de wedstrijd in De Kuip tegen FOX Sports.

De voormalige AZ-speler zou een oproep wel prachtig vinden. "Het zou mooi zijn. Als het komt, dan komt het. Als ik nu niet bij de selectie zit, dan hoop ik op de volgende keer."

Haps werd nog nooit opgeroepen voor het Nederlands elftal. Bondscoach Frank de Boer ruimde vorige maand in zijn voorselectie wel een plek in voor debutant Daley Sinkgraven, die bij Bayer Leverkusen ook als linksback speelt.

De definitieve selectie, waar Haps in theorie alsnog deel van zou kunnen uitmaken, wordt vrijdag bekendgemaakt. Oranje oefent volgende week woensdag tegen Spanje en speelt vervolgens in de Nations League tegen Bosnië en Herzegovina (15 november) en Polen (18 november).

