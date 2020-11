Diego Maradona blijft een aantal dagen langer in het ziekenhuis in het Argentijnse Olivos. De voormalige Wereldvoetballer van het Jaar is na zijn hersenoperatie soms verward, wat volgens zijn arts terug te voeren is op onthouding.

"Na zijn operatie waren er wat momenten waarop hij verward was. We associëren dat met onthouding. We gaan hem daarvoor behandelen. We denken dat dat het beste is voor Diego", zei Leopoldo Luque, de persoonlijke arts van Maradona, bij het ziekenhuis.

Luque trad niet in detail. Het is geen geheim dat Maradona zowel tijdens als na zijn spelersloopbaan kampte met een drank- en drugsverslaving. De legendarische Argentijn werd meerdere keren met spoed opgenomen.

Maandag, drie dagen na zijn zestigste verjaardag, belandde Maradona in een ziekenhuis in La Plata met verschijnselen van bloedarmoede en uitdroging. De klachten leken te worden veroorzaakt door psychische problemen.

Bij nieuw onderzoek kwam echter een bloedprop in de hersenen aan het licht, waarna 'Pluisje' naar het ziekenhuis in Olivos werd gebracht en daar een succesvolle operatie van zo'n zes uur onderging.

Maradona geldt als een van de beste voetballers aller tijden. Hij bezorgde Argentinië in 1986 de wereldtitel en speelde bij onder meer Boca Juniors, FC Barcelona en Napoli. Momenteel is hij trainer van het Argentijnse Club de Gimnasia y Esgrima La Plata.