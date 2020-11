Nederland is dankzij de Europese zeges van Ajax en Feyenoord een plek gestegen op de UEFA-coëfficiëntenranglijst. Ons land is België voorbij en staat achtste.

De Belgen kenden een dramatische Europese week met een 0-3-nederlaag van Club Brugge tegen Borussia Dortmund in de Champions League en nederlagen van Standard Luik, Royal Antwerp en KAA Gent in de Europa League.

Nederland pakte wel punten. De zege van Ajax bij Midtjylland (1-2) in de Champions League en de Europa League-overwinning van Feyenoord op CSKA Moskou (3-1) zorgden voor in totaal 0,8 punten, terwijl de resultaten van PSV (4-1-verlies bij PAOK) en AZ (1-0-nederlaag tegen Real Sociedad) niets opleverden. Nederland heeft nu 34,600 punten, terwijl België op 34,300 blijft staan.

De achterstand van Nederland op nummer zeven Rusland (37,549) is nog fors, maar de Russen hebben de komende twee seizoenen veel meer punten te verdedigen dan de Eredivisie-clubs.

Nederland na zes jaar terug in top acht

Het is voor het eerst sinds 2014 dat Nederland in de top acht staat. In 2017 was ons land zelfs afgezakt naar de dertiende plaats.

De UEFA gebruikt de coëfficiëntenranglijst om de Europese tickets voor het volgende seizoen te verdelen. Er wordt gekeken naar het totale aantal punten dat in het lopende en in de vier voorgaande seizoen is behaald.

De nummers één tot en met tien op de coëfficiëntenranglijst zijn hoe dan ook verzekerd van één of meerdere Champions League-tickets. Nederland krijgt pas recht op twee rechtstreekse tickets als het in de top zes van de ranglijst staat en het gat met nummer zes Portugal is voorlopig niet te overbruggen.