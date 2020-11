Trainer Dick Advocaat is zeer te spreken over wat Feyenoord donderdagavond liet zien in de thuiswedstrijd tegen CSKA Moskou. De Rotterdammers wonnen het Europa League-duel in De Kuip met 3-1.

"We speelden heel volwassen. Er stond een ploeg die de wedstrijd bijna dicteerde en we maakten prachtige goals", constateerde een tevreden Advocaat in gesprek met FOX Sports. "In de eerste helft hadden we al wat mogelijkheden om tot scoren te komen, maar de spelers bleven geduldig tegen een ploeg die makkelijk voetbalt."

Feyenoord wist na rust in een tijdsbestek van acht minuten liefst drie keer te scoren in De Kuip via Ridgeciano Haps, Orkun Kökcü en Lutsharel Geertruida. CSKA Moskou deed tien minuten voor tijd nog wel wat terug - Marcos Senesi maakte een eigen doelpunt - maar de Russen konden geen comeback meer bewerkstelligen.

"CKSA heeft weinig kansen gehad en dat is een compliment waard aan het elftal", zei Advocaat, die zijn ploeg veel beter zag spelen dan in de laatste competitieduels. De Rotterdammers wonnen zondag met veel moeite het uitduel met FC Emmen (2-3), een week na het teleurstellende 2-2-gelijkspel bij RKC Waalwijk.

"Soms is RKC moeilijker dan CSKA. Dat is niet gek, dat gebeurt soms", benadrukte Advocaat. "De concentratie was er nu vanaf het begin. We hadden van tevoren afgesproken de nul te houden en vanaf dat punt de drie punten te pakken. Dat hebben ze allemaal heel goed gedaan."

Door de fraaie overwinning houdt Feyenoord een goede kans op overwintering in de Europa League. De Rotterdammers staan derde in groep K met vier punten, evenveel als nummer twee Wolfsberger AC en twee meer dan hekkensluiter CSKA Moskou. Dinamo Zagreb gaat met vijf punten aan de leiding.

De spelers van Feyenoord vieren de zege op CSKA Moskou. (Foto: ANP)

Bekijk het programma, de uitslagen en de standen in de Europa League