Feyenoord heeft donderdag met een fraaie overwinning op CSKA Moskou goede zaken gedaan in de Europa League. De Rotterdammers wonnen in De Kuip met 3-1 en houden daardoor zicht op overwintering.

Halverwege was de stand nog 0-0, waarna Feyenoord in de tweede heft binnen acht minuten drie keer scoorde. Ridgeciano Haps (64e minuut), Orkun Kökçü (71e minuut) en Lutsharel Geertruida (72e minuut) vonden het net, waarna de wedstrijd beslist was. Een eigen doelpunt van Marcos Senesi maakte het niet meer spannend.

De andere wedstrijd in groep K werd door Dinamo Zagreb thuis met 1-0 gewonnen van Wolfsberger AC, dat de gehele tweede helft met tien man speelde na twee keer geel en dus rood voor Matthäus Taferner. De Nigeriaan Iyayi Atiemwen maakte een kwartier voor tijd de enige goal in de Kroatische hoofdstad.

Dinamo Zagreb is door de zege koploper in groep K met vijf punten. Wolfsberger en Feyenoord volgen met vier punten, maar het doelsaldo van de Oostenrijkers is beter (+2 om -1). Over drie weken staat de volgende speelronde op het programma. Feyenoord speelt dan uit tegen CSKA Moskou.

Stand groep K Europa League 1. Dinamo Zagreb 3-5 (+1)

2. Wolfsberg AC 3-4 (+2)

3. Feyenoord 3-4 (-1)

4. CSKA Moskou 3-2 (-2)

Basisplaats Ejuke bij CSKA

Na 0-0 tegen Dinamo Zagreb en een 1-4-nederlaag tegen Wolfsberger had Feyenoord ook wel een zege nodig om perspectief te houden in de groep, maar dat was zeker geen vanzelfsprekendheid.

CSKA gaat aan kop in de Russische Premjer Liga en betaalde afgelopen zomer nog 11,5 miljoen euro voor sc Heerenveen-aanvaller Chidera Ejuke.

De Nigeriaanse spits had een basisplaats in De Kuip en zorgde in de eerste helft voor de meeste dreiging van de Russische club, maar de beste mogelijkheden waren voor Feyenoord. Steven Berghuis en Haps, die verrassend als linksbuiten startte, waren de gevaarlijkste spelers voor de thuisclub, al resulteerde het niet in veel kansen.

Kökçü maakt eerste goal sinds december

In de tweede helft was er meer te beleven. CSKA drong even aan, maar in de 63e minuut was het toch Feyenoord dat de score opende. Via Kökçü en Berghuis kwam de bal bij Haps, die bij de tweede paal binnentikte (1-0).

Daarna ging het hard en zorgde Kökçü voor de mooiste goal van de wedstrijd. De Turks international, die niet vaak scoort, haalde vanaf een meter of twintig uit en de bal verdween in de bovenhoek. Het was de eerste goal van de negentienjarige Kökçü sinds hij in december 2019 trefzeker was in de Eredivisie.

Een minuut later besliste Geertruida de wedstrijd. De verdediger kreeg de bal van Bryan Linssen en maakte oog-in-oog met CSKA-doelman Igor Akinfeev geen fout (3-0). Het werd nog wel 3-1, omdat Senesi de bal in eigen doel kopte, maar dat gaf CSKA geen hoop meer. Linssen leek er zelfs nog 4-1 van te maken, maar dat doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel.

