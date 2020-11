De spelers en trainer van PSV wijten de dramatische tweede helft tegen PAOK aan eigen fouten en de gevolgen van het coronavirus in de selectie. De Eindhovenaren gingen donderdag met liefst 4-1 onderuit in Griekenland.

"In ongevaarlijke situaties maakten we onnodige fouten, waardoor we de goals tegen krijgen", zei trainer Roger Schmidt tegen Eindhovens Dagblad. "We hadden onze restverdediging niet goed op orde, terwijl dat normaal onze kracht is."

PSV stond bij rust nog met 0-1 voor, maar incasseerde na rust binnen twintig minuten vier doelpunten. Bij drie van de vier tegentreffers zag de achterhoede er erg slecht uit.

Schmidt wees naast het zwakke eigen spel ook de coronabesmettingen binnen de selectie als oorzaak van de nederlaag aan. PSV miste in Griekenland zeven spelers en moest de laatste weken met een kern van zo'n dertien man een reeks wedstrijden spelen.

"We hebben vandaag de prijs betaald voor de situatie van de laatste weken", zei Schmidt. "De spelers die net terug zijn gekeerd, zijn nog niet top."

De Duitse trainer vindt dat er teveel gevraagd wordt van zijn spelers. "Als je een internationaal seizoen speelt, is dat een flinke uitdaging in onze situatie. Dat kun je niet doen met elf of twaalf fitte spelers."

Vermoeide Rosario vreet zich op na wissel

Een van de spelers die hersteld is van het coronavirus en tegen PAOK meespeelde, was Pablo Rosario. De middenvelder stond vier duels aan de kant, maar begon donderdag als aanvoerder in de basis.

Rosario moest zich in de rust laten wisselen, omdat hij er al doorheen zat. "Het lichaam zei gewoon: 'het gaat niet meer'. Dan moet je eruit, hoe moeilijk het ook is", vertelde Rosario tegen FOX Sports.

Direct na de wissel van Rosario stortte PSV helemaal in. "Je wilt het team helpen op het veld. Als je dan ziet hoe tweede helft verloopt, dan zit je jezelf wel op te vreten", baalde de middenvelder.

Ook Rosario wees de coronabesmettingen aan als oorzaak van de ruime nederlaag. "De laatste weken hebben we door de coronagevallen met een kleine groep veel wedstrijden gespeeld. Vandaag was een hele belangrijke wedstrijd, waarin je alle spelers beschikbaar wilt hebben", zei Rosario. "Dat zijn geen excuses, maar wel feiten."

Over drie weken speelt PSV thuis tegen PAOK zijn vierde groepsduel in de Europa League. Zondagavond spelen de Eindhovenaren thuis tegen Willem II het laatste Eredivisie-duel voor de interlandbreak.