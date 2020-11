Trainer Arne Slot vindt het jammer dat AZ donderdagavond in de Europa League weinig uit heeft kunnen richten tegen Real Sociedad. De koploper in Spanje was veel te sterk voor de Alkmaarders, al werd het slechts 1-0 in San Sebastian.

"We wisten dat Real Sociedad met heel hoge druk zou spelen", zei Slot na het duel tegen NH Sport. "Met de diepgang van Myron Boadu en Jesper Karlsson hoopte ik ze pijn te kunnen doen. Dat dat niet gelukt is, vind ik jammer. Ik had er meer van verwacht."

Het was aan doelman Marco Bizot te danken dat AZ halverwege nog niet op achterstand stond in Baskenland. Real Sociedad kwam in de 58e minuut alsnog op voorsprong via Portu en AZ mocht niet klagen dat het daarbij bleef.

"De aanvallend ingestelde spelers hebben wel gevochten om geen tegengoals te krijgen. Naast arbeid hadden we daar geluk en een uitstekende keeper voor nodig", aldus Slot, die met zijn ploeg nog wel bovenaan staat in groep F. Napoli en Real Sociedad hebben echter eveneens zes punten uit drie wedstrijden.

"We wisten van tevoren dat we twee uitermate sterke tegenstanders in de poule hebben. Van de komende thuiswedstrijden moeten we er sowieso eentje winnen. Dat is een uitdaging, maar we hebben ook al van Napoli gewonnen", bleef Slot hoopvol.

AZ vervolgt de groepsfase op 26 november met een thuiswedstrijd tegen Sociedad en ontvangt een week later Napoli.

De spelers van Real Sociedad vieren de bevrijdende 1-0 na rust. (Foto: ANP)

Bekijk de uitslagen en de standen in de Europa League