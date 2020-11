PSV heeft donderdag zijn tweede nederlaag in de groepsfase van de Europa League geleden. Na een 0-1-voorsprong bij rust ging het tegen PAOK Saloniki in de tweede helft helemaal mis: 4-1.

PSV controleerde de eerste helft en kwam op voorsprong dankzij een benutte strafschop van Eran Zahavi. Aan het begin van de tweede helft incasseerde de ploeg van trainer Roger Schmidt in negentien minuten liefst vier tegentreffers: 4-1.

PSV begon de Europa League al met een thuisnederlaag (1-2) tegen Granada en won vorige week op de valreep met 2-1 van Nicosia. Over drie weken spelen de Eindhovenaren hun volgende groepsduel thuis tegen de Grieken.

Het andere duel in Groep G eindigde donderdag in een 0-2-zege van Granada op Omonia Nicosia, waardoor de Spanjaarden aan kop gaan in de poule.

Stand Groep G Europa League 1. Granada 3-7 (+3)

2. PAOK 3-5 (+3)

3. PSV 3-3 (-3)

4. Omonia Nicosia 3-1 (-3)

Zahavi schiet PSV op voorsprong

De eerste helft tussen PAOK en PSV in Thessaloniki kende weinig hoogtepunten. Na een hakje van Mohamed Ihattaren werd Donyell Malen aangetikt en kreeg PSV in de 21e minuut een penalty. Zahavi schoot vanaf elf meter beheerst raak.

Daarmee werd de Israëliër met 33 jaar en 103 dagen de oudste doelpuntenmaker in de clubgeschiedenis van PSV. Kort voor rust was hij dichtbij de 0-2, maar verdediger Fernando Varela van de lijn gehaald.

PSV-defensie schuttert na rust

Kort na rust draaide de wedstrijd helemaal om, met een hoofdrol voor de schutterende defensie van PSV en PAOK-middenvelder Andrija Zivkovic. De Serviër zag eerst zijn schuiver van richting veranderd worden door ploeggenoot Stefan Schwab: 0-1.

Zivkovic scoorde daarna zelf twee keer op vrijwel identieke wijze, door bij een counter vanaf de rechterkant naar binnen te komen en in de korte hoek raak te schieten. Tussendoor scoorde Christos Tzolis de 1-3 voor de Grieken.

De achterhoede van PSV zag er bij de laatste drie doelpunten beroerd uit. Rechtsback Ryan Thomas leidde met geklungel de 1-2 in en bij de twee tegentreffers daarna kreeg PAOK alle ruimte om te scoren.

In blessuretijd leek PAOK zelfs nog op 5-1 te komen, maar de treffer werd terecht afgekeurd wegens buitenspel.

