Harry Kane heeft Tottenham Hotspur donderdagavond in zijn driehonderdste wedstrijd aan een overwinning geholpen in de Europa League. De Londenaren zegevierden mede door een goal en een assist van de spits met 1-3 bij Ludogorets. In groep C won Peter Bosz met Bayer Leverkusen van Hapoel Be'er Sheva: 2-4.

Bij Ludogorets-Tottenham zorgde Kane in de dertiende minuut voor de 0-1 door een corner van Lucas Moura binnen te koppen. De 27-jarige Engelsman gaf zijn jubileumwedstrijd daarmee extra glans, want het was zijn tweehonderdste treffer in dienst van Tottenham.

Twintig minuten na zijn openingstreffer was Kane ook betrokken bij de 0-2. De spits kreeg de bal aan de rechterkant van het strafschopgebied aangespeeld en gaf voor op Moura, die van dichtbij eenvoudig binnen kon schieten.

Manager José Mourinho haalde Kane halverwege naar de kant en vijf minuten na rust was direct de aansluitingstreffer een feit. Claudiu Keserü kreeg de bal bij toeval voor zijn voeten en werkte binnen, maar Giovani Lo Celso tikte niet lang daarna de 1-3 in het doel na een schitterende aanval. Steven Bergwijn mocht in de 65e minuut als invaller zijn opwachting maken.

Tottenham Hotspur revancheerde zich tegen Ludogorets voor de verrassende 1-0-nederlaag bij Antwerp van vorige week. De ploeg van manager José Mourinho heeft nu zes punten uit drie wedstrijden. Het andere duel in groep J is Antwerp-LASK en die wedstrijd is om 21.00 uur begonnen.

Bosz boekt zege met Leverkusen in Israël

In groep C boekte Bosz met Bayer Leverkusen een zwaarbevochten 2-4-overwinning bij Hapoel Be'er Sheva. Leon Bailey opende in de vijfde minuut de score in Israël, waarna de Nederlander Elton Acolatse orde op zaken stelde namens de thuisploeg.

De voormalige jeugdspeler van Ajax schoot na elf minuten raak in de verre hoek en zorgde in de 25e minuut op zeer fraaie wijze voor de 2-1. Hij nam de bal met zijn hak mee, kapte een verdediger uit, omspeelde de doelman en mikte de bal in de hoek.

Leverkusen kwam voor rust nog op zeer fortuinlijke wijze op gelijke hoogte. Doelman Ohad Levita slaagde erin een kopbal uit een corner te pareren, maar bokste de bal onbewust op het hoofd van Or Dadia en werd door zijn eigen verdediger gepasseerd. Een kwartier voor tijd kopte Bailey de bevrijdende 2-3 binnen voor Leverkusen en Florian Wirtz zorgde twee minuten voor tijd voor het slotakkoord.

Daley Sinkgraven zat de hele wedstrijd op de bank bij Leverkusen, dat de tweede overwinning boekte en nu net als Slavia Praag zes punten heeft. De ploeg uit Tsjechië was op eigen veld met 3-2 te sterk voor OGC Nice, dat net als Hapoel Be'er Sheva op drie punten blijft steken.

Benfica knokt zich terug tegen Rangers, AS Roma overklast Cluj

In groep D gaf Rangers in eigen huis een zeker lijkende zege uit handen bij Benfica, dat in blessuretijd de 3-3 aantekende. De Portugezen stonden al vanaf de negentiende minuut met een man minder door een rode kaart van Nicolás Otamendi. Lech Poznan won op eigen veld met 3-1 van Standard Luik.

In groep A boekte het AS Roma van Rick Karsdorp een klinkende 5-0-zege op CFR 1907 Cluj. Bij rust stond het al 3-0, waarna Borja Mayoral en Pedro de marge in de laatste tien minuten van de wedstrijd naar vijf vergrootten.

Karsdorp bleef negentig minuten op de bank in Stadio Olimpico. De andere wedstrijd in die poule gaat tussen Young Boys en CSKA Sofia en begint om 21.00 uur.

