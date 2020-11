Uit 61.859 coronatesten rondom Europese wedstrijden zijn volgens de UEFA 340 positieve gevallen aan het licht gekomen. De Europese bond noemt het voetbal daarom "een van de veiligste omgevingen".

"Het protocol dat we hebben opgesteld is robuust en verzekert de veiligheid van alle betrokkenen", meldt UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin donderdag. "Zelfs nu de pandemie het continent meer en meer in zijn greep krijgt."

De ruim zestigduizend testen werden afgenomen bij wedstrijden in acht verschillende competities (Champions League, Europa League, Champions League vrouwen, Youth League, Nations League, EK kwalificatie, jeugdinterlands en vrouweninterlands) van de UEFA.

In totaal waren slechts 0,55 procent van de testen positief. 3 procent van de wedstrijden moest worden afgelast en ruim vijfhonderd duels konden wel doorgaan.

"De cijfers geven ons vertrouwen dat we de competities op een normale wijze kunnen afronden", stelt Ceferin.

UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin. (Foto: ANP)

Gemiddeld ruim vijftig testen per club

Nationale ploegen verblijven in tegenstelling tot clubs in hun nationale competities in een bubbel om het gevaar op besmettingen te voorkomen. Gemiddeld wordt voor elke wedstrijd 53,9 spelers en staf getest per ploeg.

"Het protocol van de UEFA zorgt ervoor dat voetbal een van de veiligste omgevingen ter wereld is", vindt Ceferin.