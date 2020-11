AZ begint donderdagavond met Myron Boadu aan de uitwedstrijd tegen Real Sociedad in de Europa League. Aanvoerder Teun Koopmeiners staat tegen de koploper van Spanje in het centrum van de defensie geposteerd.

Voor de negentienjarige Boadu is het zijn eerste basisplaats in weken. De spits raakte in oktober besmet met het coronavirus en miste onder meer de eerste twee Europa League-duels van AZ met Napoli (0-1-zege) en HNK Rijeka (4-1-winst).

Afgelopen zondag maakte Boadu in de gewonnen thuiswedstrijd tegen RKC Waalwijk (3-0) al als invaller zijn rentree. Trainer Arne Slot zei woensdag dat de enkelvoudig Oranje-international nog maar één groepstraining had meegedaan, maar hij durft het in Baskenland wel vanaf het eerste fluitsignaal aan met Boadu.

Mede door de terugkeer van Boadu zakt Koopmeiners terug van het middenveld naar de verdediging. De aanvoerder van de Alkmaarders is in het centrum van de defensie de vervanger van Bruno Martins Indi, die zondag tegen RKC geblesseerd uitviel en in Nederland is achtergebleven.

De wedstrijd tussen AZ en Real Sociedad begint om 18.55 uur en staat onder leiding van de Schotse scheidsrechter John Beaton. Bij de Spanjaarden staat voormalig Willem II-spits Alexander Isak aan de aftrap.

Opstelling Real Sociedad: Moya; Gorrosabel, Elustondo, Le Normand, Monreal; Pontu, Guevera, Merino, David Silva; Oyarzabal, Isak.

Opstelling AZ: Bizot; Svensson, Hatzidiakos, Koopmeiners, Wijndal; Midtsjø, Gudmundsson, De Wit; Stengs, Boadu, Karlsson.