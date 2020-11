Gianni Zuiverloon keert na vier jaar afwezigheid bij ADO Den Haag terug in de Eredivisie. De 33-jarige verdediger tekent een contract voor één seizoen bij de club uit de hofstad, met de optie voor nog een jaar.

Tussen 2013 en 2016 stond Zuiverloon ook al onder contract bij ADO, waar hij in drie jaar tot 83 officiële wedstrijden en drie treffers kwam. De geboren Rotterdammer, die in 2007 met Jong Oranje Europees kampioen werd, begon zijn loopbaan bij Feyenoord en speelde in Nederland ook voor RKC Waalwijk en sc Heerenveen.

In het buitenland deed Zuiverloon in de loop der jaren ervaring op bij West Bromwich Albion, Ipswich Town en de Spaanse clubs RCD Mallorca en Cultural Leonesa. De laatste twee jaar stond hij onder contract in India bij Delhi Dynamos en Kerala Blasters.

"Er was maar één club waarbij een terugkeer perfect in het plaatje paste en dat was ADO Den Haag", zegt Zuiverloon op de site van de club. "Ik heb hier al drie goede jaren gehad en heb alleen maar positieve gevoelens bij deze club. Ik hoop iets toe te voegen binnen de lijnen, maar wil ook daarbuiten een meerwaarde zijn voor de jonge selectie."

Zuiverloon, die al enige tijd meetrainde bij ADO onder 21 jaar, gaat in Den Haag op basis van een prestatiecontract spelen. "Wij vinden het belangrijk en waardevol om, zeker na het wegvallen van Peet Bijen, de ervaren Zuiverloon aan de selectie toe te voegen", zegt Martin Jol van het technisch hart. Bijen kampt met een enkelblessure en is de komende weken niet inzetbaar.

Komende zaterdag kan Zuiverloon al zijn debuut maken voor ADO, dat dan een thuiswedstrijd tegen FC Twente speelt (aftrap 16.30 uur). De ploeg van trainer Aleksandar Ranković pakte in de eerste zeven speelronden slechts vier punten en staat in de onderste regionen van de Eredivisie.

