John van den Brom vertrekt definitief als trainer van FC Utrecht. De 54-jarige Gelderlander gaat aan de slag bij het Belgische KRC Genk, waar hij een driejarig contract tekent tot medio 2023.

Van den Brom, die assistent Dennis Haar met zich meeneemt, zit zaterdag nog niet op de bank tijdens de uitwedstrijd van Genk tegen Sint-Truidense VV. Hij staat zondag voor het eerst op het trainingsveld en wordt maandag gepresenteerd aan de pers.

Beide clubs doen geen mededelingen over de afkoopsom, maar volgens verschillende media betaalt Genk zo'n 500.000 euro aan FC Utrecht voor Van den Brom, die nog vastlag tot de zomer van 2022 in Stadion Galgenwaard.

"Natuurlijk vinden we het jammer dat we afscheid moeten nemen van een trainer met wie we een plan voor de lange termijn hebben gemaakt", zegt technisch directeur Jordy Zuidam op de website van FC Utrecht.

"Vanaf het moment dat we hoorden van de interesse van Genk in John, is het allemaal erg snel gegaan. John gaf zelf direct aan dat hij graag voor zijn kans wilde gaan in België en Genk voldeed aan onze eisen qua compensatie voor zijn nog lopende contract hier."

Jong FC Utrecht-trainer René Hake en assistent Rick Kruys nemen voorlopig de taken over van Van den Brom bij FC Utrecht. Mark van Bommel, Wim Jonk, Henk Fraser en Danny Buijs worden genoemd als de opvolgers van Van den Brom.

Van den Brom eerder werkzaam in België

Van den Brom was bijna anderhalf jaar de trainer van FC Utrecht. Hij kwam vorig jaar zomer over van AZ en moest met de Domstedelingen de aanval inzetten op de traditionele top drie in Nederland.

Vorig seizoen liep FC Utrecht wat ongelukkig Europees voetbal mis. De ploeg stond zesde toen de Eredivisie werd stilgelegd vanwege de coronacrisis en bovendien kon de bekerfinale tegen Feyenoord niet worden gespeeld.

Dit seizoen gaat het minder voortvarend met FC Utrecht, dat het vijftigjarig bestaan viert. Het team bezet slechts de achtste plaats en verloor vorige week nog kansloos met 4-1 op bezoek bij Heracles Almelo. Zondag wacht rivaal Ajax in eigen huis.

Van den Brom was eerder twee jaar lang werkzaam in België, waar hij van 2012 tot en met 2014 trainer was van RSC Anderlecht. Hij pakte met de Brusselaars de landstitel en de Belgische Super Cup, maar werd uiteindelijk ontslagen.

Bij Genk, dat in 2019 kampioen werd, wordt Van den Brom de zesde trainer binnen anderhalf jaar, interim-coaches meegerekend. De Deen Jess Thorup was pas sinds september in dienst, maar verkaste onlangs naar FC Kopenhagen. Genk is de nummer zeven in de Jupiler Pro League.

