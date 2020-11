Werder Bremen heeft donderdag vanwege de coronacrisis besloten om in de komende interlandperiode geen spelers af te staan aan de nationale ploegen. De beslissing is genomen op basis van de lokale gezondheidsautoriteiten.

De lokale regels schrijven voor dat spelers vijf dagen in quarantaine moeten als ze terugkeren uit risicogebieden. Werder ziet dat niet zitten en houdt alle internationals behalve de Tsjech Jiri Pavlenka - hij speelt in Leipzig tegen Duitsland - in Bremen.

"We hebben met onze spelers en de nationale bonden gesproken. De FIFA staat de clubs toe om spelers niet af te staan als dat tot een quarantaineperiode leidt. De spelers willen graag afreizen, maar we kunnen het risico momenteel niet nemen", zegt directeur Frank Baumann op de site van Werder.

Het besluit van Werder betekent voor Tahith Chong dat hij niet beschikbaar is voor Jong Oranje. De van Manchester United gehuurde aanvaller ontbrak tijdens de laatste interlands ook al vanwege strenge regels in de regio Bremen.

Werder Bremen is de eerste club uit een topcompetitie die besluit om vanwege de coronacrisis geen internationals af te staan.