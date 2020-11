UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin heeft er in een brief aan FIFA-collega Gianni Infantino voor gepleit dat de omstreden handsregel wordt aangepast. De Sloveen wil dat er weer een onderscheid komt tussen opzettelijk en onopzettelijk hands.

"De poging om heel scherp te definiëren wat wel of geen hands is, heeft tot heel veel oneerlijke beslissingen geleid", schrijft Ceferin in de brief, die in handen is van persbureau AP. "Dit levert steeds meer frustratie op in de voetbalwereld."

Spelregelcommissie IFAB introduceerde in maart van vorig jaar een nieuwe regel voor het met de hand of arm raken van de bal. Aanvallend hands wordt altijd bestraft - al is die regel voor dit seizoen iets versoepeld - en verdedigend is het hands als de speler zijn armen niet langs zijn lichaam houdt. Dit jaar werd daar nog aan toegevoegd dat het gedeelte van de arm boven de oksel niet meer voor hands kan zorgen.

Het doel was om de regel eenvoudiger en duidelijker te maken, maar mede door de introductie van de videoscheidsrechter blijkt in de praktijk dat het gevolg vooral is dat er meer strafschoppen worden gegeven voor wat voorheen onopzettelijk hands zou worden genoemd.

Zo kreeg Ajax afgelopen weekend tot frustratie van tegenstander Fortuna Sittard twee penalty's voor hands in de met 5-2 gewonnen wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA. En woensdag in het Champions League-duel Chelsea-Stade Rennes (3-0) leidde een ongelukkige handsbal van Rennes-verdediger Dalbert tot een strafschop en een tweede gele kaart.

"Het gebeurt vrij vaak dat een bal per ongeluk de hand of arm van een speler raakt", aldus Ceferin. "Dat is onvermijdelijk en de geest van de regel is dat dit niet bestraft zou moet worden."

131 Samenvatting Chelsea-Stade Rennes (3-0)

'Handsregel maakt voetbal kapot'

De UEFA heeft geen zeggenschap over de regels in het voetbal. Bij de IFAB, die deze maand weer bij elkaar zal komen om over mogelijke regelveranderingen te praten, zijn er alleen stemmen voor de FIFA (vier) en de Britse voetbalbonden (in totaal ook vier).

Met zijn brief hoopt Ceferin toch een verandering teweeg te kunnen brengen. "Ik denk dat het het beste is om terug te gaan naar de oude definitie van hands, met misschien een extra bepaling dat een goal niet gescoord mag worden met de hand of arm. Het is niet goed voor het voetbal dat bewegingen die niet te voorkomen zijn nu bestraft worden met een penalty."

In Engeland is in ieder geval veel onvrede over de handsregel. Premier League-clubs vroegen de scheidsrechtersbond dit seizoen al na drie speelrondes om de regel niet volgens de letter van de wet toe te passen. Crystal Palace-manager Roy Hodgson zei zelfs dat de handsregel "het voetbal kapotmaakt".