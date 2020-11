John van den Brom wordt de nieuwe trainer van KRC Genk, zo meldt Het Laatste Nieuws donderdag. Volgens het Belgische medium is er een akkoord en staat niets een overstap van FC Utrecht naar de viervoudig landskampioen nog in de weg.

De 54-jarige Van den Brom is sinds juli vorig jaar trainer van FC Utrecht en heeft in de Domstad nog een contract tot medio 2022. Volgens Het Laatste Nieuws is de club het inmiddels met Genk eens over een afkoopsom.

Een avontuur bij Genk betekent voor Van den Brom een terugkeer naar België. De oud-speler van onder meer Vitesse en Ajax was er tussen 2012 en 2014 trainer van Anderlecht, waarmee hij in 2013 kampioen werd.

Van den Brom begon zijn trainersloopbaan bij AGOVV Apeldoorn en stond vervolgens ook aan het roer bij ADO Den Haag, Vitesse en AZ. Met het ambitieuze Utrecht eindigde hij vorig seizoen als zesde in de Eredivisie, wat inhield dat Europees voetbal werd misgelopen.

Dit seizoen wordt er vooralsnog wisselend gepresteerd onder leiding van de Amersfoorter. Na zes wedstrijden staat FC Utrecht, dat uitsprak een aanval op de top drie te willen doen, op de achtste plek.

Bij Genk, dat in 2019 de laatste van vier landstitels pakte, wordt Van den Brom de zesde trainer binnen anderhalf jaar, interim-coaches meegerekend. De Deen Jess Thorup was pas sinds eind september in dienst, maar besloot onlangs naar FC Kopenhagen te vertrekken.