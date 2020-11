Diego Maradona herstelt erg goed van zijn hersenoperatie. Volgens Leopoldo Luque, zijn persoonlijke arts, is de legendarische Argentijn behoorlijk zichzelf en gaat alles naar wens.

"Er is geen neurologische schade en Diego maakt alweer grapjes. Ik ben blij om hem zo te zien. Hij herstelt geweldig", zei Luque in de nacht van woensdag op donderdag (Nederlandse tijd) tegen fans en media bij het ziekenhuis in Olivos.

Vlak daarvoor liet Maradona's advocaat al weten dat de voormalige Wereldvoetballer van het Jaar in "geweldige conditie" verkeert. "Zijn laatste medische rapport zag er erg goed uit. We komen hier doorheen", zei hij.

Maradona werd maandag, drie dagen na zijn zestigste verjaardag, aanvankelijk opgenomen in een ziekenhuis in La Plata met verschijnselen van bloedarmoede en uitdroging, die terug leken te voeren op psychische klachten.

Na onderzoek bleek echter dat 'Pluisje' met spoed geopereerd moest worden aan een bloedprop in de hersenen. Hij werd overgebracht naar Olivos, waar in de nacht van dinsdag op woensdag een ingreep van zo'n zes uur volgde.

Maradona is trainer van het Argentijnse Club de Gimnasia y Esgrima La Plata en wordt beschouwd als een van de beste voetballers aller tijden. Hij leidde Argentinië in 1986 naar de wereldtitel in Mexico en speelde bij onder meer Boca Juniors, FC Barcelona en Napoli.