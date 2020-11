FC Barcelona heeft woensdagavond goede zaken gedaan in de Champions League door Dynamo Kiev met veel moeite te verslaan. De ploeg van trainer Ronald Koeman won met 2-1 in Camp Nou. Juventus had in groep G geen kind aan Ferencváros: 1-4.

Bij Barcelona-Kiev zorgde Lionel Messi in de vijfde minuut uit een strafschop voor de openingstreffer en Gerard Piqué maakte er in de 65e minuut 2-0 van. Dynamo Kiev kreeg in Camp Nou een aantal uitstekende kansen om te scoren en tekende een kwartier voor tijd ook voor de aansluitingstreffer, maar de gelijkmaker bleef uit.

Frenkie de Jong begon tegen Kiev naast Piqué in het centrum van de verdediging, terwijl ook rechtsback Sergiño Dest een basisplek kreeg van Koeman. De twee oud-Ajacieden deden de hele wedstrijd mee.

Door de zwaarbevochten overwinning op Dynamo Kiev is Barcelona nog altijd zonder puntenverlies in groep G. De Catalanen, die in de competitie juist wisselvallig presteren, wonnen hun eerste duels van Juventus (0-2) en Ferencváros (5-1).

Dynamo Kiev krijgt lesje in effectiviteit

FC Barcelona begon uitstekend aan het treffen in Camp Nou en kwam al na vijf minuten op voorsprong uit een penalty. Messi werd lomp onderuit gehaald aan de rand van het strafschopgebied en verzilverde het buitenkansje zelf. Het was een klein wonder dat Barcelona de marge in de openingsfase niet vergrootte.

Middenvelder Pedri zag zijn uithaal via de onderkant van de lat uit het doel gaan en Antoine Griezmann kreeg het voor elkaar om van dichtbij in het zijnet te schieten. Kiev kreeg voor rust nog een goede kans via Vitaliy Buyalskyy, maar zijn kopbal werd gekeerd door doelman Marc-André Ter Stegen.

In het eerste kwartier van de tweede helft kwam Barcelona opnieuw meerdere keren met de schrik vrij. Tomasz Kedziora kopte direct na rust in vrijstaande positie de 1-1 binnen, maar de voorzet uit de corner was over de achterlijn gegaan. Even later greep Ter Stegen weer goed in nadat De Jong een sprintduel verloor.

Waar Dynamo Kiev verzuimde te scoren, trof Barcelona wel doel. De mee opgekomen Piqué kopte op fraaie wijze een voorzet van Fati binnen. Toch liet de ploeg van Koeman de teugels daarna weer vieren en was Kiev meerdere keren dreigend.

Nadat Ter Stegen de uitgebroken Viktor Tsyhankov in eerste instantie knap van scoren afhield, moest hij niet veel later in de 75e minuut alsnog capituleren bij een rebound van de aanvoerder. De druk van de Oekraïners nam toe, maar in een hectische slotfase hield Barcelona stand.

Dynamo Kiev kreeg dotten van kansen in Camp Nou, maar scoorde maar één keer. (Foto: Pro Shots)

Juventus boekt ruime zege in Hongarije

Juventus maakte in dezelfde groep geen fout in de uitwedstrijd tegen Ferencváros. De 'Oude Dame' won met 1-4 in Boedapest, waar Cristiano Ronaldo zijn eerste Champions League-wedstrijd van het seizoen speelde.

De Portugees raakte onlangs besmet met het coronavirus en miste daardoor meerdere duels van Juventus. Ronaldo maakte afgelopen zondag in de uitwedstrijd tegen Spezia Calcio (1-4-winst) al zijn rentree en scoorde in die wedstrijd twee keer.

Het was in Hongarije overigens niet Ronaldo, maar Álvaro Morata die een hoofdrol opeiste bij Juventus. De spits scoorde in de zevende en de zestigste minuut, waarna Paulo Dybala twintig minuten voor tijd de 0-3 aantekende.

Het kwaad was daarmee nog niet geschied voor Ferencváros, want Juventus kwam in de 81e minuut voor de vierde keer tot scoren. Verdediger Lasha Dvali deed een uiterste poging om een inzet van Dybala weg te werken, maar schoot de bal daarbij knullig in zijn eigen doel. Ferencváros maakte in de slotminuut nog wel de eretreffer.

Door de overwinning komt Juventus op zes punten in groep G. Dynamo Kiev en Ferencváros bleven op één punt steken en FC Barcelona gaat met negen punten aan de leiding.