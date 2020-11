Het is nog onduidelijk of Pablo Rosario donderdag al in de basis kan beginnen bij PSV. De middenvelder testte negatief op het coronavirus en reisde met zijn ploeggenoten mee naar Griekenland voor het duel met PAOK in de Europa League.

"Ik ga morgen met Pablo praten om te zien of hij fit genoeg is voor een basisplaats", zei Schmidt op een digitale persconferentie tegen onder meer Eindhovens Dagblad. "Ik ben ervan overtuigd dat hij ons weer kan helpen."

"Pablo is een vechter, maar we kunnen zijn huidige fysieke conditie niet vergelijken met die van vorige maand, voordat hij besmet raakte met het coronavirus. Hij heeft de afgelopen weken niet met het team kunnen trainen", vertelde de Duitse trainer.

Rosario testte woensdag negatief op het coronavirus, nadat hij op 18 oktober voor het laatst in actie kwam. Zeven andere PSV'ers testten woensdag opnieuw positief en bleven in Nederland achter. Meevaller voor PSV is dat er geen nieuwe besmettingen bij kwamen.

"Ik ben blij dat Pablo er weer bij is, want hij is een belangrijke speler voor ons", zei Schmidt. "We missen helaas nog wel heel veel andere spelers."

Stand Groep E Europa League 1. Granada 2-4 (+1)

2. PSV 2-3 (0)

3. PAOK Saloniki 2-2 (0)

4. Omonia Nicosia 2-1 (-1)

Lockdown in Thessaloniki

Thessaloniki verkeert sinds dinsdag in een lockdown die minimaal twee weken zal duren. De luchthaven is gesloten en tussen 21.00 uur 's avonds en 5.00 uur 's nachts mag uitgezonderd zorgpersoneel niemand de straat op.

Het was daardoor enige tijd onduidelijk of het duel tussen PAOK en PSV door kon gaan, maar de Eindhovense club kreeg toestemming om op de luchthaven te landen.

PAOK is misschien wel de voornaamste concurrent van PSV in groep E van de Europa League. "We kunnen bij winst een grote stap zetten om de poulefase door te komen", zei Schmidt dan ook.

"Maar PAOK heeft een erg sterk team. Onder moeilijke omstandigheden hebben wij vorige week een goede prestatie neergezet tegen Omonia Nicosia (1-2-zege, red.). Nu gaan we er weer alles aan doen om te winnen", zei de trainer.

PAOK-PSV begint donderdag om 18.55 uur. Vrijdag staat een volgende coronatestronde voor de spelers van PSV op het programma.