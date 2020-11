Arne Slot realiseert zich dat AZ donderdagavond van goeden huize moet komen om Real Sociedad te verslaan in de Europa League. De coach van de Alkmaarders vindt de laatste duels van Nederlandse ploegen tegen Spaanse formaties weinig hoopvol.

"We hebben Granada tegen PSV en Getafe tegen Ajax gezien (zeges voor de Spanjaarden, red.). Als je dan nu kijkt waar Real Sociedad staat, dan zouden ze favoriet zijn. Maar mijn spelers hebben me al vaker verrast", zei Slot woensdagavond op zijn persconferentie volgens VI.

Real Sociedad is na acht speelronden met zeventien punten de verrassende koploper in La Liga. De ploeg van trainer Imanol Alguacil liet zich vorige week in de Europa League wel verrassen door Napoli (0-1) en heeft in groep F drie punten minder dan koploper AZ.

"Wellicht kunnen we gelijke tred houden met deze tegenstander. Soms heb je een beetje geluk nodig, maar ik hoop vooral dat we ons eigen spel kunnen spelen. Als dat niet kan, zullen we moeten vechten zoals we bij Napoli hebben gedaan", doelde Slot op de knappe 0-1-overwinning van AZ in Napels op 22 oktober.

Nog geen duidelijkheid over basisplek Boadu

Het is nog niet duidelijk of Myron Boadu aan de aftrap zal staan in Spanje. De spits, naar verluidt een van de spelers bij AZ die onlangs besmet raakten met het COVID-19-virus, maakte zondag in de thuiswedstrijd tegen RKC Waalwijk (3-0-winst) als invaller zijn rentree, maar deed nog maar één groepstraining mee.

"We moeten heel goed kijken hoe hij er nu voor staat. Het is voor mij wel goed om te zien dat onze doelpuntenproductie er niet onder te lijden heeft gehad. Daar waren toch wat mensen angstig voor", aldus Slot.

De wedstrijd tussen AZ en Real Sociedad begint donderdag om 18.55 uur in San Sebastián en staat onder leiding van de Schotse scheidsrechter John Beaton.