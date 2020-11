Dick Advocaat kan donderdag in het Europa League-duel tegen CSKA Moskou vrijwel zeker weer beschikken over Steven Berghuis, Justin Bijlow en João Teixeira. De coach van Feyenoord verwacht een zware wedstrijd in De Kuip.

Aanvoerder Berghuis kreeg zondag tegen FC Emmen een knietje en moest zich al in de eerste helft laten wisselen. Keeper Bijlow en spelmaker Teixeira moesten de wedstrijd in Drenthe missen wegens een blessure.

"Wat Berghuis betreft moeten we even kijken hoe het zich ontwikkelt, maar normaal gesproken speelt hij. Bijlow en Teixeira zitten ook weer bij de selectie. Alleen Bart Nieuwkoop is er niet bij", zei Advocaat woensdag bij zijn perspraatje.

De voormalig bondscoach van Oranje liet weten dat Feyenoord, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Ajax en PSV, vooralsnog niet te maken heeft met positieve coronatests. Dat is dus niet de reden van de afwezigheid van Nieuwkoop.

Steven Berghuis doorstond met succes de laatste training voor de wedstrijd tegen CSKA Moskou. (Foto: Pro Shots)

'Er zit veel geld in CSKA'

Advocaat, die nog niet wilde prijsgeven wie er tegen CSKA in de spits staat, geeft hoog op van de Russische topclub en benadrukt dat het zwaar wordt voor Feyenoord.

"CSKA is een gevaarlijke ploeg die al vijftien jaar meedoet om het kampioenschap. Er zit veel geld in het elftal. Chidera Ejuke (die door CSKA werd overgenomen van sc Heerenveen, red.) stond bij ons ook heel hoog op het lijstje. Hij ging voor 12 miljoen euro naar Moskou", zei hij.

"Maar het wordt voor CSKA ook een heel moeilijke wedstrijd. We hebben het tegen Dinamo Zagreb ook laten zien. Ik ben niet zo negatief en pessimistisch als heel veel mensen."

Feyenoord-CSKA Moskou begint donderdag om 21.00 uur. Op datzelfde tijdstip is ook de aftrap bij Dinamo Zagreb-Wolfsberger AC, de andere wedstrijd in groep K.

